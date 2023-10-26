Богатыри-супергерои спасают мир: в 2024 году выйдет интригующее российское аниме

Компания GLOBAL INFLUENCERS при поддержке Института развития интернета анонсировала анимационный сериал «Невский» по мотивам комиксов «Три девять». Это будет мультсериал про Александра Невского, который вместе с командой богатырей-супергероев даст отпор кровожадному завоевателю миров по имени Мор.

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Визуально шоу напоминает нашумевшее супергеройское аниме «Неуязвимый» от Amazon Prime.

"Действие сериала разворачивается во вселенной «Тридевять Земель». Кровожадный завоеватель миров по имени Мор пытается захватить планету, но ему противостоит супергерой Невский из Санкт-Петербурга. Вместе со своей командой — Лешкой, Ильей, Василисой и Котом-Ученым он дает отпор злу", —синопсис.