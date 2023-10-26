Шоу расскажет о бывшем полицейском, который вновь устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. На новой роботе ему предстоит охотиться на сказочных персонажей: Змея Горыныча, Бабу Ягу и других героев.