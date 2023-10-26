Горобец поделился подробностями о съемках сериала «Короче, план такой»

Две недели назад отгремела премьера сериала «Короче, план такой», где хакеры, прежде знающие друг друга только по никам, встречаются лично и сталкиваются с выбором: лишиться свободы за свои интернет-махинации или поработать на благо страны. Выбор, полагаем, очевиден. Как говорит режиссер Марк Горобец, который, к слову, трудился и над уже легендарной «Закрытой школой», подобного в российском кино еще не встречалось. На днях он стал гостем шоу «Известь» и поделился подробностями работы над сериалом.

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История о четырех компьютерных гениях Марка, по его собственным признаниям, зацепила сразу. И хотя сложностей в процессе возникло немало, а усилий было приложено уйма, проект, по его мнению, удался.

Кстати, удовольствие от просмотра «Короче, план такой» получили не только зрители, подчеркивает Горобец, но и вся съемочная группа, которой довелось взглянуть на готовый сериал уже по окончании съемок и монтажа. И режиссер, хотя уже и научился относиться к критике без обиды и со спокойствием, за этот проект переживает особенно. «Это очень дорогой для нас проект. Туда вложено очень много действительно сердца, любви, силы, поэтому внутренне я до сих пор переживаю», — разоткровенничался он.