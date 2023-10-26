Что посмотреть на Хэллоуин всей семьей

Хэллоуин — это отличный повод вспомнить любимые ужастики и устроить настоящий киномарафон. Популярный блогер Ави составила подборку фильмов и мультфильмов, которые можно посмотреть всей семьей на Хэллоуин! Отличное настроение и холод по коже вам обеспечены!

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"Фокус-покус"

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Коварные ведьмы воскресли через 300 лет после казни, и им придется привыкать к современным нравам. Мой самый-самый любимый фильм! Здесь есть и юмор, и атмосфера Хэллоуина. Хоть фильму уже и много лет, но я готова пересматривать его снова и снова. Филь сделан по-настоящему мастерски, и он точно понравится всей семье.

"Дом-монстр"

Три приятеля обнаруживают, что соседний дом – самое настоящее чудовище. Никто из взрослых им не верит, друзьям приходится самим противостоять этому монстру! «Дом-монстр» — это, пожалуй, первый мультфильм-страшилка, который я посмотрела. Во-первых, мультик интересный и смотрится на одном дыхании. Но с другой стороны, сюжет явно взят из мистических фильмов, а в большей мере даже из фильмов ужасов. И именно поэтому было очень непривычно наблюдать такой сюжет в мультике!

"Коралина в Стране Кошмаров"

Коралина, маленькая девочка, попадает в другой мир, скрытый за секретной дверцей. Она понимает, что ее настоящим родителям теперь угрожает смертельная опасность! Это фильм, который побуждает своего зрителя не только помечтать, но даже и немного подумать. Он невероятно захватит своим сюжетом и качественной анимацией. Однозначно рекомендую к просмотру!

"Труп невесты"

Главного героя силы тьмы утаскивают в преисподнюю и женят там на таинственном Трупе Невесты, в то время как его настоящая невеста ожидает своего жениха в мире живых. Мультфильм, который поражает своей красотой, особым шармом и искренним обаянием. Фильм, который прекрасно помнит корни своего загадочного создателя, Тима Бартона, но не пытается отчаянно за них держаться. Идеально подходит для тех, у кого от серьезных драм уже болит голова, а от диснеевских пустышек – кружится. Готичная, короткая и интересная кукольная новелла.

"Монстры на каникулах"