Что известно об исторической драме "Императрицы"

В прошлом году режиссер Андрей Кравчук выпустил байопик "Петр I. Последний царь и первый император" и поделился, что планирует создать цикл исторических фильмов о российских правителях. "Императрицы" стали продолжением задуманного им проекта.

Картина рассказывает о России в эпоху дворцовых переворотов и о женщинах, стоявших во главе империи в тот период — Екатерине I, Анне Иоанновне и Елизавете Петровне.

В фильме снялись Юлия Пересильд, Анна Уколова, Ксения Утехина, Игорь Гордин, Иван Колесников и другие известные актеры. Рассказываем, что еще известно о ленте и ее создателях.

О чем фильм

Главная героиня картины — императрица Елизавета Петровна, роль которой сыграла Юлия Пересильд. Когда Елизавета была еще ребенком, ее отец Петр I обещал, что она выйдет замуж за Людовика XV и станет королевой Франции. Однако договориться о свадьбе так и не получилось, а смерть императора и вовсе изменила ход истории — Петр I не успел назначить наследника, и наступила эпоха дворцовых переворотов.

Борьба за власть разворачивается на фоне заговоров, интриг и восстаний, в центре которых оказывается и сама Елизавета Петровна. Картина рассказывает, как ей удалось взойти на трон, чего это стоило и какой вклад императрица внесла в развитие страны.

"Наш фильм о том, как молодая империя в результате дворцовых переворотов оказалась в руках женщин. Петр I подтолкнул Россию вперед, и эта энергия, этот толчок позволил стране не только устоять, но и приобрести красоту и авторитет. Консультантами на проекте были лучшие историки, которые специализируются на этом периоде", — говорит режиссер Андрей Кравчук.

Правление императриц — один из главных феноменов в России XVIII века. С их приходом к власти менялись не только методы правления, но и народное восприятие такого непривычного для патриархальной страны явления, как женщина на троне.

Что известно о создателях

Для исполнительницы главной роли Юлии Пересильд съемка в исторических проектах не в новинку — на ее счету роли в военной драме "Битва за Севастополь" (2015), в сериалах "Золотая орда" (2018) и "Угрюм-река" (2022). В то же время фильм "Императрицы" позиционируется как документально-художественный, и, по словам Пересильд, в подобных картинах она прежде не снималась.

Про свою героиню она говорит так: "Недавно я услышала любопытное сравнение — если рассматривать государство как поезд, а каждого правителя как вагон, то Елизавета была бы вагоном-рестораном. По-моему, замечательный образ".

Также актриса отметила, что при вступлении на престол Елизавета Петровна поклялась не проливать крови, и в годы ее правления (1741–1761) не было совершено ни одной смертной казни.

"Я очень рада, что мне выдалось играть именно Елизавету Петровну. <...>При ней расцветало искусство. Несмотря на то, что она была дочерью своего отца, все-таки ее политика была направлена на жизнь, на радость, на искусство, на красоту. И мне кажется, это хорошая политическая задача, которую Елизавета выполнила". '

На протяжении фильма зрители увидят взросление Елизаветы Петровны. Роль Елизаветы в детстве досталась Маше Пересильд, дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя. Императрицу в юности сыграла Анастасия Талызина ("Кентавр", "Тонкие материи"). К роли Петра I вернулся Иван Колесников.

Среди других центральных персонажей — Екатерина I (Ксения Утехина) и Анна Иоанновна (Анна Уколова), именно они оказались первыми женщинами на престоле Российской империи. Также в фильме снялись Ольга Лерман, Игорь Гордин, Евгений Шварц, Павел Ворожцов, Роман Васильев и другие популярные актеры — благодаря им в картине воссоздан целый ряд исторических личностей XVIII века.

Как проходили съемки

"Мы снимали во дворцах, строили павильоны, воссоздавали десятки костюмов — как известно, одна только Елизавета Петровна никогда не надевала один и тот же наряд дважды", — рассказывает Андрей Кравчук.

Художником-постановщиком картины выступила Мария Турская, которая прежде сотрудничала с Кравчуком на съемках фильмов "Адмиралъ" и "Петр I". В ее портфолио около 50 проектов, среди которых сериалы "Кровавая барыня", "Зорге", "Красный призрак" и "Кибердеревня".

Значительную часть фильма сняли в Царском Селе. Съемку императорского бала проводили в подлинных интерьерах XVIII века — танцы в кринолинах и напудренных париках устроили в одном из залов Екатерининского дворца, где прежде часто бывала сама Елизавета Петровна.

Были натурные съемки и в центре Санкт-Петербурга. Сцену с несостоявшейся казнью Андрея Остермана снимали на площади у здания Двенадцати коллегий. Судя по трейлеру, в кадре оказались и городские дворцы: например, Юсуповский, жемчужиной которого является камерный музыкальный театр, — в одной из сцен Елизавета Петровна смотрит спектакль именно в его стенах.