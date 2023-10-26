Вышел трейлер первой половины шестого сезона сериала «Корона»

Финальные эпизоды выйдут спустя месяц — 14 декабря. Это будет последняя история о знаменитой королеве от Netflix .

Шестой сезон сериала «Корона» расскажет о правлении Елизаветы II в XXI веке. К главной роли вернётся Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в фильмах по «Гарри Поттеру». Ранее известную правительницу в других эпохах играли и другие актрисы: Клэр Фой и Оливия Колман («Убийство па пляже»).