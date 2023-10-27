Netflix представил главный трейлер заключительного сезона «Короны»

Буквально несколько часов назад стриминговая платформа Netflix представила дебютный объёмный трейлер, посвящённый заключительному 6-му сезону исторической драмы «Корона». И хотя изначально создатель сериала Питер Морган говорил о том, что в сезоне он затронет несколько линий судеб, в данном трейлере акцент сделан исключительно на принцессу Диану и на её борьбу с желанием найти тихий уголок в этом мире и спрятаться от вечного внимания прессы и претензий со стороны королевы Елизаветы II.

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В трейлере мы видим кадры, на которых принцесса Диана в одиночестве сидит на палубе яхты Cujo, на которой она вместе со своим возлюбленным Доди Аль-Файедом отправилась в круиз по Средиземному морю. Зрители могут наблюдать обеспокоенность принцессы и её попытки спрятаться от папарацци, любопытных фанатов и злых глаз. Не обошлось и без появления принцев Уильяма и Гарри, которые, очевидно, предчувствовали, что они теряют свою маму.