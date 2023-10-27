Фильм-оперу "Пиковая дама" покажут в кинотеатрах

Фильм-опера "Пиковая дама", в кино 30 октября

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Фильм создан театром "Геликон-опера" совместно с телеканалом "Россия-Культура" в рамках проекта "Театр в кино". Опера в кино - совершенно особая история, стремящаяся объединить самое массовое из искусств с одним из самых элитарных по своей сути.

Во второй половине ХХ века лучше всех этого синтеза получалось достичь у великого итальянского режиссера Франко Дзеффирелли. Его кинооперы "Богема","Травиата", "Паяцы", "Отелло" и "Сельская честь" всегда становились событием и оказывались в топе кинопроката. Технический прогресс сегодняшнего дня сделал возможными прямые трансляции в кинотеатрах премьер из лучших оперных домов планеты. И пока в России они на паузе, телеканал "Культура" с мушкетерским благородством взялся за производство оперного кино, которое в нашей стране явление редкое. Тем не менее все лучшие фильмы всегда обретали зрительскую любовь. Достаточно вспомнить работы режиссера Романа Тихонова, снятые на "Ленфильме" - "Евгений Онегин"(1958), где в главных ролях были Ариадна Шенгелая (пела Галина Вишневская) и Вадим Медведев (пел Евгений Кибкало) и "Пиковая дама" (1960) с феноменальным Олегом Стриженовым, а пел уникальный Зураб Анджапаридзе.

"... Или я ужасно ошибаюсь, или "Пиковая дама", в самом деле, шедевр..." - писал Петр Ильич Чайковский Великому князю Константину Константиновичу.

И созданная всего за 44 дня во Флоренции композитором опера приобрела поистине планетарную известность, которая не уменьшается с ходом времени.

- Почему именно "Пиковую даму" мы выбрали для съемок? - объясняет Дмитрий Бертман. - Это особенная опера в русском репертуаре. И нашими усилиями она превратилась в полнометражный художественный фильм, действие которого происходит в разных локациях, интерьерах и декорациях - не на одной сцене".

Съемки проводились в исторической части театра "Геликон-опера" - старинном особняке, до революции принадлежавшем княгине Евгении Федоровне Шаховской, и всё его пространство на месяц превратилось в настоящий съемочный павильон. А аудиозапись проходила на студии "Мосфильм". В этом фильме нет разделения на тех, кто играет в кадре и поет за кадром. Здесь геликоновские солисты предстают настоящими поющими артистами.