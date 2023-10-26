Ведущий КВН сравнил российский и американский юмор

Популярный российский телеведущий, один из ведущих телеигры КВН Валдис Пельш сравнил российский и американский юмор. Об этом он порассуждал в беседе с изданием «РБК Life».

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Он заявил, что в американском юморе запретной считается только тема расизма.

«На тему геев, инвалидов, армии — сколько угодно. Шоу, посвященные пребыванию американских войск в Афганистане или Ираке, — пожалуйста», — отметил Пельш.

В российском же юморе, по его словам, существуют ограничения, которые объясняются принципом «не скатываться во вседозволенность». С этим, считает ведущий, и связан отбор тем для шуток и особая форма их подачи.

Пельш подчеркнул, что российский подход может привести к спорным ситуациям.

«Любая шутка может быть названа "скатыванием во вседозволенность", любое высказывание может оскорбить чьи-то чувства», — заключил он.