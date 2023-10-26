Ведущий КВН сравнил российский и американский юмор
Популярный российский телеведущий, один из ведущих телеигры КВН Валдис Пельш сравнил российский и американский юмор. Об этом он порассуждал в беседе с изданием «РБК Life».
Он заявил, что в американском юморе запретной считается только тема расизма.
«На тему геев, инвалидов, армии — сколько угодно. Шоу, посвященные пребыванию американских войск в Афганистане или Ираке, — пожалуйста», — отметил Пельш.
В российском же юморе, по его словам, существуют ограничения, которые объясняются принципом «не скатываться во вседозволенность». С этим, считает ведущий, и связан отбор тем для шуток и особая форма их подачи.
Пельш подчеркнул, что российский подход может привести к спорным ситуациям.
«Любая шутка может быть названа "скатыванием во вседозволенность", любое высказывание может оскорбить чьи-то чувства», — заключил он.
Ранее Пельш рассказал о конфликте с руководителем КВН Александром Масляковым. Телеведущий раскрыл, что вырезал из телеигры сцену с переодевшимся в купальник Вадимом Галыгиным, вызвав недовольство руководителя КВН. Он назвал Пельша козлом и заявил, что ведущий не разбирается в юморе.