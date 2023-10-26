Вышел трейлер фильма с Энтони Хопкинсом в роли Зигмунда Фрейда

Вышел тизер-трейлер фильма «По Фрейду». Опубликован на YouTube-канале компании Sony Pictures.

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Роль Зигмунда Фрейда исполнил британский актер Энтони Хопкинс. Дочь основателя психоанализа Анну сыграла Лив Лиза Фрис, а писателя Клайва Стейплза Льюиса — Мэттью Гуд. Режиссером выступил Мэтт Браун, известный по ленте «Человек, который познал бесконечность». В российский прокат картина выйдет 21 марта 2024 года.

В трейлере Фрейд и Льюис спорят о существовании Бога накануне Второй мировой войны. Основой фильма «По Фрейду» стала одноименная пьеса Марка Сен-Жермена.