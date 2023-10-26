Вышел трейлер фильма с Энтони Хопкинсом в роли Зигмунда Фрейда

Вышел тизер-трейлер фильма «По Фрейду». Опубликован на YouTube-канале компании Sony Pictures.
Роль Зигмунда Фрейда исполнил британский актер Энтони Хопкинс. Дочь основателя психоанализа Анну сыграла Лив Лиза Фрис, а писателя Клайва Стейплза Льюиса — Мэттью Гуд. Режиссером выступил Мэтт Браун, известный по ленте «Человек, который познал бесконечность». В российский прокат картина выйдет 21 марта 2024 года.
В трейлере Фрейд и Льюис спорят о существовании Бога накануне Второй мировой войны. Основой фильма «По Фрейду» стала одноименная пьеса Марка Сен-Жермена.
Ранее вышел второй трейлер фильма о шоколадном магнате Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе в главной роли. Фильм является приквелом к ленте «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года, в котором сыграл актер Джонни Депп.