Скорсезе завёл аккаунт на Letterboxd и назвал свои любимые фильмы

Во второй половине октября Мартин Скорсезе , культовый режиссёр «Острова проклятых», «Славных парней» и множества гангстерских картин, завёл официальную страницу на сайте о кино Letterboxd. Об этом сообщили его дочь Франческа и администрация сервиса.

Вместе с регистрацией в сервисе 80-летний постановщик также опубликовал список из 59 фильмов, которые служат «компаньонами» его работ. Судя по всему, в топ вошли любимые картины знаменитого кинодеятеля, которыми он вдохновляется и по сей день.