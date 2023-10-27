В Москве открывается Большой фестиваль мультфильмов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) пройдет в Москве в 17-й раз. Фильмом открытия международного мероприятия 27 октября станет анимационная картина "Волшебное приключение Да Винчи" производства Франции, США, Ирландии и Люксембурга, сообщили в пресс-службе БФМ.

© Кадр из фильма "Волшебное приключение Да Винчи"

"В этом году БФМ, существующий с 2007 года, вновь покажет лучшую мировую анимацию для детей и взрослых в кинотеатрах Москвы и на специальной платформе multfest.online. Открытие фестиваля традиционно состоится в близкую к Международному дню анимации дату - 27 октября. В этот день в большом зале кинотеатра "Каро 11 октябрь" будет представлена премьера полнометражного анимационного фильма "Волшебное приключение Да Винчи", - говорится в сообщении.

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"Волшебное приключение Да Винчи" - мультфильм производства Франции, США, Ирландии и Люксембурга. Кукольно-рисованный авторский полнометражный мультфильм от создателей мультфильмов "Рататуй", "Валли-И", "В поисках Немо" и кукольных лент Уэса Андерсона расскажет историю художника и его изобретений. Мировая премьера состоялась на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в июне 2023 года.

Программа фестиваля

БФМ пройдет с 27 октября по 7 ноября на столичных площадках, а с 20 по 27 ноября - в онлайн-формате по всей территории России. Ключевым направлением нынешнего фестиваля стала анимация для семейной аудитории.

В этом году на БФМ впервые пройдет международный конкурс полнометражных мультфильмов, за победу в котором поборются семь картин - из Франции, США, Ирландии, Китая, Ирана, Турции, Бразилии и России. В программе представлены мультфильмы "Мастер Кид", "Большое маленькое приключение", "Цыпленок для Линды", "Эрнест и Селестина. Новые приключения", "Тека и Тути: Ночь в библиотеке" и "Бука. Мое любимое чудовище".

Конкурс короткого метра включает четыре сборника для аудитории разных возрастов, в которые вошли как профессиональные, так и студенческие фильмы из разных стран. Зрителя увидят, в частности, мультфильмы "Суп от Франци" Аны Чубинидзе, "Принцесса Баклажан" Дины Великовской, "Джузеппе" Изабель Фаве, "Фея-ведьма" Седрика Игодта и Дэвида Ван де Вейера, "Наша форма" Егане Могаддам, "Неправильный коврик" Ивана Максимова, "Королева лис" Марины Россет, "Желтый свет", "Подсолнух" Натальи Чернышевой и другие.

Российская национальная программа представлена работами выпускников ВГИКа и его филиалов, Школы дизайна Высшей школы экономики, Уральского архитектурного института, а также дебютирующего на фестивале Тюменского государственного института культуры. Кроме того, зрители БФМ увидят проекты школы-студии "Шар", Merinov Animation School, Колледжа кино, телевидения и мультимедиа ВГИК и Московской международной киношколы.