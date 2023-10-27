В «Служебном романе» Эльдара Рязанова обнаружили киноляп
Лия Ахеджакова невнимательно отнеслась к образу своей героини.
В классическом советском кинофильме «Служебный роман» 1977 года был обнаружен киноляп. Он небольшой, но достаточно заметный и проявляется на 72-й минуте фильма.
Внимательный зритель может увидеть ярко-красный лак на ногтях героини Лии Ахеджаковой — секретарши Верочки. Однако уже через несколько секунд, при смене локации никакого лака на её руках уже нет вообще.
Скриншоты, подтверждающие невниматьное отношение актрисы к образу своей героини приводит РБК.
Кадр из фильма «Служебный роман»
Кадр из фильма «Служебный роман»