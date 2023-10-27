Какие фильмы хранятся в архивном фонде «Москино»

В кинотеатре «Москино Тула» находится фильмофонд «Москино». Его коллекция была создана для продвижения отечественного кино, проведения ретроспектив, показов к знаменательным и юбилейным датам. Во Всемирный день аудиовизуального наследия, который отмечают 27 октября, рассказываем о том, что и как хранит архивный фонд «Москино».

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«Специалисты “Москино” проделали большую работу — провели ревизию богатого архива, систематизировали его и восстановили часть пленок. Это второе по величине после Госфильмофонда фильмохранилище в России. Сейчас в фильмофонде насчитывается более пяти тысяч различных фильмов и около девяти тысяч их копий», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры АлекАлексей Фурсин.

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Многие копии отработали более тысячи сеансов, но они сохранены и пригодны для показа. В коллекции имеются редкие игровые, полнометражные художественные, хроникально-документальные, мультипликационные и короткометражные фильмы.

История фильмофонда начинается в 1932 году. По распоряжению Мосгорисполкома и Моссовета был образован трест московских кинотеатров «Мосгоркино». Его создали для централизованного снабжения киноустановок Москвы. В столице на тот момент насчитывалось более 1300 установок, 128 кинотеатров, также были киношколы и киноклубы. Фильмы на пленке шириной 16, 35 и 70 миллиметров выдавались для кинопоказа на теплоходах.

В архиве «Москино» сохранилось огромное количество немого кино, например «Броненосец “Потемкин”». Это черно-белый художественный фильм, который снял Сергей Эйзенштейн на киностудии «Мосфильм» в 1925 году. Он вышел на экраны страны 18 января 1926-го. Триумфальное шествие «Броненосца “Потемкин”» началось с кинотеатра «Художественный» на Арбате, который тогда назывался «Государственный электротеатр». Зрители, пришедшие туда 18 января 1926 года на премьеру, были поражены не только фильмом, но и обстановкой. Только за первые недели киноленту посмотрели более 300 тысяч человек. «Броненосец “Потемкин”» был озвучен в 1930 году, а в 1950-м восстановлен и переозвучен, его композитором был Николай Крюков. В 1976-м музыку к картине написал Дмитрий Шостакович, но в фонде «Москино» сохранился фильм с музыкой Николая Крюкова.

«Броненосец “Потемкин”» считается первым цветным российским фильмом. В картине появляется цветной кадр — Сергей Эйзенштейн лично кисточкой на кинопленке раскрасил флаг, который подняли над кораблем восставшие матросы, в красный цвет.

Кроме того, сохранились и другие немые фильмы, среди которых «Мать», «Стачка», «Октябрь» «Арсенал», «Катька — бумажный ранет», «Пышка», «Процесс о трех миллионах» и другие.

В архиве синематеки хранится первый звуковой фильм «Путевка в жизнь» 1931 года Николая Экка. Эта картина открыта эру советского звукового кино.

Все фильмокопии хранятся в специальных хранилищах — боксах. Такие помещения должны отвечать требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии. В боксах для хранения фильмов поддерживается определенный температурный режим и относительная влажность воздуха. На хранение направляются только проверенные отремонтированные фильмокопии.

В послевоенное время, до середины 1950-х, фильмов выходило немного — около 10–20 в год. Потом в год производилось примерно 500 картин. Затем они поступали в прокат, и даже «кино не для всех» Андрея Тарковского находило заинтересованного зрителя и попадало на экраны некоторых окраинных кинотеатров Москвы.

Сейчас фильмофонд действующий. Сеть кинотеатров «Москино» столичного Департамента культуры проводит бесплатные показы с пленки в рамках проекта «Синематека “Москино”». Каждый месяц зрители могут увидеть архивные фильмы, вышедшие в советский и российский прокат с 1932 по 2010-е годы. Все они попали в коллекцию «Москино».