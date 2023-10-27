Немые и звуковые, художественные и документальные: какие фильмы хранятся в архивном фонде «Москино»
В кинотеатре «Москино Тула» находится фильмофонд «Москино». Его коллекция была создана для продвижения отечественного кино, проведения ретроспектив, показов к знаменательным и юбилейным датам. Во Всемирный день аудиовизуального наследия, который отмечают 27 октября, рассказываем о том, что и как хранит архивный фонд «Москино».
«Специалисты “Москино” проделали большую работу — провели ревизию богатого архива, систематизировали его и восстановили часть пленок. Это второе по величине после Госфильмофонда фильмохранилище в России. Сейчас в фильмофонде насчитывается более пяти тысяч различных фильмов и около девяти тысяч их копий», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры АлекАлексей Фурсин.
Многие копии отработали более тысячи сеансов, но они сохранены и пригодны для показа. В коллекции имеются редкие игровые, полнометражные художественные, хроникально-документальные, мультипликационные и короткометражные фильмы.
История фильмофонда начинается в 1932 году. По распоряжению Мосгорисполкома и Моссовета был образован трест московских кинотеатров «Мосгоркино». Его создали для централизованного снабжения киноустановок Москвы. В столице на тот момент насчитывалось более 1300 установок, 128 кинотеатров, также были киношколы и киноклубы. Фильмы на пленке шириной 16, 35 и 70 миллиметров выдавались для кинопоказа на теплоходах.
В архиве «Москино» сохранилось огромное количество немого кино, например «Броненосец “Потемкин”». Это черно-белый художественный фильм, который снял Сергей Эйзенштейн на киностудии «Мосфильм» в 1925 году. Он вышел на экраны страны 18 января 1926-го. Триумфальное шествие «Броненосца “Потемкин”» началось с кинотеатра «Художественный» на Арбате, который тогда назывался «Государственный электротеатр». Зрители, пришедшие туда 18 января 1926 года на премьеру, были поражены не только фильмом, но и обстановкой. Только за первые недели киноленту посмотрели более 300 тысяч человек. «Броненосец “Потемкин”» был озвучен в 1930 году, а в 1950-м восстановлен и переозвучен, его композитором был Николай Крюков. В 1976-м музыку к картине написал Дмитрий Шостакович, но в фонде «Москино» сохранился фильм с музыкой Николая Крюкова.
«Броненосец “Потемкин”» считается первым цветным российским фильмом. В картине появляется цветной кадр — Сергей Эйзенштейн лично кисточкой на кинопленке раскрасил флаг, который подняли над кораблем восставшие матросы, в красный цвет.
Кроме того, сохранились и другие немые фильмы, среди которых «Мать», «Стачка», «Октябрь» «Арсенал», «Катька — бумажный ранет», «Пышка», «Процесс о трех миллионах» и другие.
В архиве синематеки хранится первый звуковой фильм «Путевка в жизнь» 1931 года Николая Экка. Эта картина открыта эру советского звукового кино.
Для фонда за счет средств целевых субсидий были приобретены и другие, более поздние картины, например «Брестская крепость» Александра Котта, «Пассажирка», «Не хлебом единым» и «Артистка» Станислава Говорухина, «Фауст» и «Дирижер» Павла Лунгина, «Агитбригада “Бей врага”» Виталия Мельникова, «Стиляги» Валерия Тодоровского, «Александра» Александра Сокурова, мультфильмы «Элька», «Бабка-ежка», «Гора самоцветов» (шесть выпусков). Однако с 2013 года новых поступлений не было.
Все фильмокопии хранятся в специальных хранилищах — боксах. Такие помещения должны отвечать требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии. В боксах для хранения фильмов поддерживается определенный температурный режим и относительная влажность воздуха. На хранение направляются только проверенные отремонтированные фильмокопии.
В послевоенное время, до середины 1950-х, фильмов выходило немного — около 10–20 в год. Потом в год производилось примерно 500 картин. Затем они поступали в прокат, и даже «кино не для всех» Андрея Тарковского находило заинтересованного зрителя и попадало на экраны некоторых окраинных кинотеатров Москвы.
Сейчас фильмофонд действующий. Сеть кинотеатров «Москино» столичного Департамента культуры проводит бесплатные показы с пленки в рамках проекта «Синематека “Москино”». Каждый месяц зрители могут увидеть архивные фильмы, вышедшие в советский и российский прокат с 1932 по 2010-е годы. Все они попали в коллекцию «Москино».
Кроме того, сеть кинотеатров «Москино» участвует в продвижении современного российского кино (прокат, предоставление площадок для премьер и предпоказов, встреч с режиссерами и со съемочными группами), способствует актуализации культурного наследия в области отечественного кино (проведение ретроспектив и киноклубов, спецпоказов к памятным датам), поддерживает значимые московские кинофестивали и организует собственные кинособытия.