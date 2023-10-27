Завершены съёмки нового сезона легендарного сериала «Тайны следствия»

Режиссёром 23-го сезона, как и предыдущих, выступил Максим Демченко: «Наш сериал смотрит вся Россия. Есть фанаты и те, кто только присоединился. У нас непростая задача — поддержать уровень зрительского интереса. Как режиссёр могу сказать, что гораздо проще снимать новый проект с нуля, нежели продолжать сериал такого масштаба, как «Тайны следствия». Тут нужно уделять внимание огромному количеству деталей и моментов. У нас есть детективная линия, которая должна быть интересной и захватывающей. Есть линия лирическая: с кем будет Мария Сергеевна, что будет с Кораблёвым и его молодой супругой, какие изменения в личной жизни ждут других героев. Плюс линия Петербурга: не секрет, что зрители хотят видеть в этом сериале город на Неве. Локации мы стараемся не повторять, даже Швецову хотим «заставить» переехать в другую квартиру. Из интересных объектов этого сезона — огромная свалка, где работают бульдозеры, пейзажи там — как из фильмов-катастроф. Также снимали на питерской крыше — такого у нас прежде не было».