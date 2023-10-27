Вышел трейлер детективного сериала «Банда Зиг Заг»

Действие сериала разворачивается зимой 1941 года во время блокады Ленинграда. Поставки заблокированы, а имеющееся продовольствие постепенно иссякает. И без того непростую ситуацию ещё больше усугубляет наличие в городе преступной группировки под названием «Зиг Заг» — «Защита интересов Германии — Знамя Адольфа Гитлера». Они грабят автомобили с продовольствием.