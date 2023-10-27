Вышел трейлер детективного сериала «Банда Зиг Заг»
В сети появился трейлер остросюжетного детективного сериала «Банда Зиг Заг».
Видеоролик можно посмотреть на YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION.
Действие сериала разворачивается зимой 1941 года во время блокады Ленинграда. Поставки заблокированы, а имеющееся продовольствие постепенно иссякает. И без того непростую ситуацию ещё больше усугубляет наличие в городе преступной группировки под названием «Зиг Заг» — «Защита интересов Германии — Знамя Адольфа Гитлера». Они грабят автомобили с продовольствием.
За поимку злоумышленников берётся сотрудник ленинградского УГРО Тихон Львов. Ради спасения жизней людей ему придётся объединиться с лейтенантом контрразведки Свидерским, ищущим в городе фашистскую диверсионную ячейку. Оба героя недолюбливают друг друга, но вынуждены работать сообща ради общей цели.
В ленте снялись такие актёры, как Олег Филипчик, Игорь Петренко, Сергей Белов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и прочие.
Первые две серии проекта выйдут на KION 1 ноября.