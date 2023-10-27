О чем был первый российский фильм и кто его создал

Все мы уже не первое поколение живем в эпоху кинематографа. Каждая человеческая биография в наши дни включает, помимо прочего, сотни просмотренных фильмов.

© ТАСС

Но когда-то появилась первая кинокартина — расскажем историю самого первого художественного кинополотна, созданного в России, премьера которого состоялась 28 октября 115 лет назад.

Видео дня

"Делает эру в истории…"

28 октября (15-го числа по старому стилю) 1908 года в петербургском театре "Аквариум" показывали новый фильм. Для популярного столичного театра, где обычно ставились различные оперетты, демонстрация кинокартин была еще совсем не главным, но уже привычным шоу.

Именно в "Аквариуме" на закате XIX века состоялась первая в России демонстрация самого первого в мире кино — знаменитого "Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота" братьев Люмьер. Спустя дюжину лет театр "Аквариум" вновь оказался впереди всех — показывали фильм "Понизовая вольница", первую художественную кинокартину, созданную в России. Петербургские газеты в те дни писали: "Картина эта до известной степени делает эру в истории русского кинематографического театра. В ней впервые наш синематограф вступает на национальную почву, в ней впервые он дает роскошную и выдержанную в историческом колорите картину…"

Несмотря на откровенно рекламный тон ("делает эру" — взято прямо из рекламных материалов нового кинофильма), слова эти оказались абсолютно справедливы. Фильм "Понизовая вольница" действительно открыл новую эру — именно с его премьеры ведут отсчет всех отечественных произведений художественного кино.

К 1908 году в Российской империи были уже хорошо знакомы с образцами зарубежного кинематографа и сняли несколько своих документальных картин — о царской семье, добыче нефти в Баку, о быте донских казаков и т.п. "Живая фотография", "электротеатр", "биоскоп" — у нового явления в культуре название еще не устоялось, но популярность кинематографа росла стремительно.

Не удивительно, что первые энтузиасты отечественного кино столь же стремительно по историческим меркам "вступили на национальную почву" — приступили к созданию фильмов на основе нашей истории и культуры. Уже к 1909 году от разных режиссеров и создателей появится сразу несколько "игровых" кинолент: "Свадьба Кречинского", "Песнь про купца Калашникова", "Борис Годунов". По этим наименованиям понятно, что кинокартины создавались на основе русской литературной классики.

Но самым первым, опередив конкурентов и соратников буквально на считаные недели и месяцы, все же стал фильм "Понизовая вольница". Он тоже создавался на основе русской литературы и народного эпоса. Впрочем, "национальная почва" привлекала создателей фильма не только сама по себе — они хорошо понимали, что обращение к широко известным народным мотивам обещает коммерческий и зрительский успех.

"Нет того человека, который бы не читал об удалом атамане Стеньке Разине или не слыхал бы об этом разбойнике, вошедшем в историю…" — писал в рекламном проспекте Александр Дранков, продюсер фильма "Понизовая вольница".

"Товарищи, блажит наш атаман!.."

Степана Разина с его буйными казаками знают все и сегодня, как и песню "Из-за острова на стрежень". Строфы же про "расписные Стеньки Разина челны" созданы поэтом и фольклористом Дмитрием Садовниковым примерно полтора столетия назад. Собственно, первый российский художественный фильм и стал по факту экранизацией этой песни, к XX веку получившей небывалую популярность.

Сценарий первого художественного фильма написал Василий Гончаров, железнодорожный чиновник и начинающий писатель-любитель. Сегодня не все поймут, что означает "Понизовая вольница", но век с лишним назад объяснений не требовалось — это устоявшееся в народе выражение для обозначения казаков, разбойничавших в нижнем течении Волги. Впрочем, фильм имел в прокате и иные названия: "Стенька Разин", "Стенька Разин и княжна" и пр.

Всего шесть минут экранного времени и 224 метра кинопленки (короткая, как и все в ту эпоху), а сам фильм представляет собой, по сути, игровой клип — именно так он воспринимается с высоты нашего более чем векового опыта кинематографа. Но тогда, для первопроходцев, все было внове.

Продюсер Дранков и режиссер Владимир Ромашков, бывший адвокат, переквалифицировавшийся в театральные актеры, привлекли к съемкам небывалое для той эпохи количество участников — почти сто человек. Первая часть шестиминутного фильма называется "Разгул Стеньки Разина на Волге", но в фильме роль великой русской реки сыграло озеро Разлив, расположенное неподалеку от Петербурга у Сестрорецка.

На первых кадрах картины видим те самые челны из песни: лодки, наполненные людьми в костюмах казаков, стрельцов и бурлаков. Все гребут веслами, поют, ликуют, воздымают кубки вина. У всех сабли, бердыши, ружья, весла… На самой большой лодке виден и Разин с кубком, целующий княжну.

Фильм, напомню, немой. До озвученного кино остаются еще два с лишним десятилетия. Так что картина представляет собой набор сюжетов пантомимы, связанных текстовыми вставками.

Следующая часть фильма незатейливо именуется "Разгул в лесу". Та же вооруженная буйная толпа, но теперь находится на лесной поляне у костра. Княжна в восточных одеждах танцует на ковре, расстеленном на траве. Увлеченные ее танцем, казаки также начинают буйную русскую пляску. Здесь создатели фильма применили техническую новинку для своего времени — эффект ночного освещения достигли тем, что подкрасили кинопленку синим цветом.

Третья часть фильма — "Заговор разбойников против княжны". У огромного прибрежного валуна вооруженные казаки, уже без кубков, о чем-то горячо спорят. Текст на вставке подсказывает о чем: "Товарищи, блажит наш атаман! Где видано, чтобы атаман удалых молодцов якшался с бабами? Он дело забывает! Нам следует спешить на вольный Дон, нас окружает войско государево. Погибли мы! А он гуляет по полям с княжною басурманской..." Далее из текста следует, что казаки планируют напоить атамана, чтобы в нем проснулась ревность.

Вскоре открывается новая текстовая вставка: "Ревность заговорила. Меня ли любишь одного, княжна, а может быть, дружок сердечный есть на родине?.." На кинокадрах Стенька горестно вздыхает у ног возлежащей женщины.

Дальше начинаются самые драматичные кадры — размолвка Стеньки с княжной. Он гневно хватает ее за руку, она, падая на колени, умоляет его. Собственно, можно сказать, что именно из этих наивных кадров, из этой первой пантомимы немого фильма и вырастет весь наш художественный кинематограф, все успехи, вся актерская школа современного кино.

Стенька пьет чашу вина, поднесенную товарищами со словами, которые подсказывает текстовая вставка: "За удалую нашу понизовую вольницу, за княжну чаровницу…" Княжна в печали закрывает лицо руками. Разин недоволен. Тем временем заговорщики приносят ему записку якобы от княжны, где, мол, прекрасная персиянка обращается к "милому принцу Гасану" — на кадре текст записки другим шрифтом. Разин возмущен, вновь опустошает кубок вина и в гневе куда-то тащит княжну. Радостные казаки толпой идут за ними.

Финальная текстовая заставка: "Волга-матушка, ты меня поила-кормила, на своих волнах укачивала. Прими мой дорогой подарок!" Вновь мы видим челн посреди реки, на нем вновь Стенька во хмелю поднимает кубок в гуще вооруженных товарищей. Затем подхватывает княжну, вздымает ее над головой и швыряет вниз в Волгу… И сразу наступает полная чернота экрана. Конец фильма.

"Память об этом фильме сохранилась на всю жизнь…"

Последние кадры с броском княжны в Волгу эффектно смотрятся даже сегодня. Фильм прогремел. "Пьеса "Понизовая вольница" с применением синематографа имела у публики большой успех", — писали московские газеты о новостях из Петербурга, тогда столицы империи.

Вскоре, к Рождеству 1909 года, фильм стали демонстрировать и в Москве. Николай Анощенко, будущий военный летчик, а затем кинооператор и преподаватель ВГИКа (Всесоюзного государственного института кинематографии), вспоминал, как он 14-летним подростком в самом начале 1909 года смотрел нашумевший фильм: "Получив от мамы заветный пятиалтынный или двугривенный, я, как на крыльях, мчался в нужный "электро-театр", спешил купить билет и замирал в восторге перед экраном… Запомнилось мне, с какой рекламой и помпой был организован показ этого первого русского исторического фильма в городском манеже во время традиционных рождественских народных гуляний. Фильм "Понизовая вольница" демонстрировался на огромном экране-великане, натянутом поперек манежа…

Показ фильма сопровождался мощным исполнением популярной народной песни "Стенька Разин", которую пел большой синодальный хор в сопровождении специально написанной для этого случая музыки композитора Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова, который сам дирижировал и хором, и оркестром во время этого запомнившегося мне киносеанса в Манеже, когда впервые в Москве, да, вероятно, и в России, кинокартину смогли одновременно смотреть несколько сот человек. Успех был потрясающим. Вероятно, именно поэтому память об этом фильме, воздействие которого на зрителей было чрезвычайно усилено пением большого хора с музыкой, и сохранилась у меня на всю жизнь…"

Спустя полвека Николай Анощенко, уже профессор кафедры операторского мастерства, вновь смотрел фильм, так впечатливший его в детстве: "Когда через много лет мне снова пришлось увидеть эту картину на экране учебного просмотрового зала ВГИКа, то ничего, кроме искреннего хохота над ее наивностью и псевдоисторичностью, а также нелепой ходульностью игры актеров, этот "шедевр" вызвать не мог ни у меня, ни у моих студентов…"

Действительно, первое художественное кинополотно с высот достижений сегодняшнего развитого кинематографа кажется неловким, предельно наивным. Но ведь и первый шаг в жизни человека неумел и всегда немножечко смешон. 115 лет назад феномен кино переживал свое детство, делал те самые свои первые шаги. Тогда кинематограф набирал опыт — не только технический и актерский, но и организационный и юридический.

Выход в свет "Понизовой вольницы" сопровождался спорами и даже скандалом. Продюсер Дранков и сценарист Гончаров не поделили авторские права — первый считал, что кинокартина полностью принадлежит ему, а второй лишь автор театральной постановки. Сценарист обратился за помощью в Драмсоюз (Союз драматических и музыкальных писателей), в ту эпоху занимавшийся поддержкой творцов и "охранением права драматической собственности". Гончаров просил "охранять его авторские права во всех синематографических театрах". Однако большинство театральных и литературных профессионалов тех лет все еще ревниво и свысока смотрели на растущий кинематограф — сценарист получил ответ, что "механические" киносценарии защите не подлежат, поскольку считаются "не подходящими под определение литературного произведения".

"Таких картин в России еще не появлялось…"

Дальнейшая судьба создателей "Понизовой вольницы" сложилась по-разному, но была тесно и неразрывно связана с кинематографом.

Продюсер Александр Дранков, начинавший владельцем фотоателье, на некоторое время взлетел к вершинам славы.

"Мною выпущена в свет новая картина, подобно которой еще не было в кинематографическом репертуаре. Затратив громадные средства и массу труда и времени, я приложил все усилия к тому, чтобы настоящая картина, как в техническом выполнении, так в самой обстановке пьесы и ее исполнителей, стояла на том высоком уровне, какой подобает ленте, делающей эру в нашем кинематографическом репертуаре. Таких исторических картин в России еще не появлялось…" — вещал он со страниц газет.

Однако таких вершин, как с фильмом о Разине и княжне, повторить Дранков не сумел. Хотя именно он вскоре выпустил первые российские кинокомедии — "Усердный денщик" и "Увлекшийся музыкант", но публика встретила и оценила их без восторга.

Впрочем, среди кинематографического наследства Дранкова не только дюжина фильмов, созданных до 1917 года, но и документальные съемки царской семьи, первые хроникальные кадры с премьер-министром Петром Столыпиным и писателем Львом Толстым. После революции, в разгар Гражданской войны, продюсер эмигрировал в США, но в уже гремевшем славой Голливуде его карьера не сложилась, и до конца жизни пионер российского художественного кино выживал на чужбине, торгуя фотопринадлежностями.

Режиссер "Понизовой вольницы" Владимир Ромашков карьеры в дореволюционном кинематографе не сделал, остался театральным актером. Но в 1920-е годы, уже в Советской России, активно играл в многочисленных кинофильмах эпохи НЭПа.

Сценарист Василий Гончаров, после ссоры с Дранковым, активно работал у другого мэтра российского кино первоначальной эпохи — Александра Ханжонкова. "Песнь про купца Калашникова", "Вий", "Смерть Иоанна Грозного", "Русалка", "Евгений Онегин" — вот далеко не полный перечень кинофильмов, созданных при участии Гончарова до его скоропостижной смерти в 1915 году.

Шумный же успех "Понизовой вольницы" открыл эпоху массового кинопроизводства в Российской империи — после 1908 года количество кинотеатров и отечественных кинокартин росло весьма стремительно. Накануне Первой мировой войны по стране работали уже почти 1,5 тыс. кинотеатров. В 1914 году 30 российских кинокомпаний сняли более 200 фильмов. Сколько же художественных кинокартин создали у нас за минувшие 115 лет, подсчитать невозможно — только к моменту распада СССР их число приближалось к 9 тыс.