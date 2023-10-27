Работа над новыми "Фантастическими тварями" остановлена

Студия Warner Bros. временно прекратила работу над франшизой "Фантастические твари". Об этом порталу Total Film рассказал режиссёр фильмов Дэвид Йейтс.

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Повествуя о том, как снимались три части "Тварей" и какие трудности с производством картины возникли во время пандемии, он отметил, что пока не стоит ждать продолжения.

"Фильм о "Тварях" пока поставили на паузу", - заявил Йейтс.

Заминка в производстве мало кого способна удивить. Каждая новая часть вызывала всё меньший интерес у зрителей и приносила всё меньше денег. "Тайны Дамблдора" и вовсе едва окупились в прокате.

Всё это происходило на фоне бесконечных скандалов. Студия собственными руками рыла себе яму, сперва разругавшись с автором "ГарриПоттера" Джоан Роулинг, а затем уволив голословно обвиненного Джонни Деппа.