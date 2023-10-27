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Работа над новыми "Фантастическими тварями" остановлена

Студия Warner Bros. временно прекратила работу над франшизой "Фантастические твари". Об этом порталу Total Film рассказал режиссёр фильмов Дэвид Йейтс.

Работа над новыми "Фантастическими тварями" остановлена
© Российская Газета

Повествуя о том, как снимались три части "Тварей" и какие трудности с производством картины возникли во время пандемии, он отметил, что пока не стоит ждать продолжения.

"Фильм о "Тварях" пока поставили на паузу", - заявил Йейтс.

Заминка в производстве мало кого способна удивить. Каждая новая часть вызывала всё меньший интерес у зрителей и приносила всё меньше денег. "Тайны Дамблдора" и вовсе едва окупились в прокате.

Всё это происходило на фоне бесконечных скандалов. Студия собственными руками рыла себе яму, сперва разругавшись с автором "ГарриПоттера" Джоан Роулинг, а затем уволив голословно обвиненного Джонни Деппа.

Теперь вся надежда Warner Bros. на грядущий сериал по вселенной "поттерианы".