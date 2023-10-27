Стивен Спилберг снимет новый фильм "Детектив Буллитт" в 2024 году

Стивен Спилберг снимет новый фильм "Детектив Буллитт" в следующем году
Оскароносный режиссер Стивен Спилберг начнет снимать свой следующий фильм "Детектив Буллитт" в 2024-м году. Об этом сообщает ресурс World of Reel.
"Детектив Буллитт" - ремейк одноименного триллера 1968-го года с легендарным Стивом МакКуином в главной роли. В центре сюжета - полицейский по фамилии Буллитт, идущий по следу мафиози.
Сообщается, что в картине Спилберга действие перенесут во времена пандемии коронавируса.
Главная роль досталась Брэдли Куперу, для которого это будет уже вторая попытка перезапустить угасающую карьеру после неоднозначной "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо.