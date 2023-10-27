Как прошла мировая премьера "Воздуха" Алексея Германа-младшего

В Токио состоялась мировая премьера масштабной военной драмы Алексея Германа-младшего "Воздух". Картина вошла в основной конкурс 36-го Токийского международного кинофестиваля.

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В составе российской делегации на фестивале фильм представили Алексей Герман-мл и Елена Окопная, Аглая Тарасова, Анастасия Талызина и Елена Лядова.

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После показа режиссер Алексей Герман-младший и художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная пообщались со зрителями и журналистами.

Напомним, что в прокат фильм выходит 18 января 2024 года. Дистрибьютор - "НМГ Кинопрокат". Производством картины занимались кинокомпании METRAFILMS и "Амедиа Продакшн" при поддержке Первого канала, Фонда кино, Фонда "Кинопрайм", Киностудии "Ленфильм" иКомитета по культуре города Санкт-Петербурга.

Алексей Герман-младший, режиссер, соавтор сценария, делится впечатлениями о премьере в Токио:

"Мне кажется, все очень хорошо прошло. Я сам остался в зале и смотрел на реакцию зрителей. Никто не выходил, люди смотрели фильм и прочувствовали его, воспринимали его очень эмоционально. Мне показалось, что публика была вовлечена в сюжет и особенно сопереживала в сценах воздушных боев, да и вообще по ходу фильма. У меня очень хорошие чувства после показа остались от реакции зала".

Съемки фильма заняли более трех лет и включали в себя несколько блоков. Натурные съемки проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Саратовской и Новгородской областях, а также в Карелии.

В съемках воздушных боев, которые порой проходили в сложных метеоусловиях, были задействованы несколько типов самолетов с закрепленными на них камерами. Были воссозданы советские и немецкие полевые аэродромы, интерьеры Эрмитажа во время блокады, развалины Сталинграда и множество иных объектов.

Специально для фильма творческая группа воссоздала с исторической точностью большое количество полноразмерных моделей самолетов военного времени. Некоторые из них теперь экспонируются в музее в Кронштадте. Также было изобретено оборудование, которое позволяло артистам при съемках схваток в воздухе в павильонах испытывать настоящие перегрузки.

О чем фильм: