Появился первый постер фильма «Ждун» про героя популярных мемов

Кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Okko представили постер фильма «Ждун в кино». На нём можно увидеть самого Ждуна и мальчика, который выступит сопровождающим Ждуна на нашей планете.

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Сюжет ленты расскажет о том, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету.

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