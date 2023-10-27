Второй эпизод нового сезона «Кому на Руси шить хорошо» расскажет о дизайнере из Якутска Надежде Докторовой
Новый эпизод второго сезона модного документального сериала «Кому на Руси шить хорошо» уже доступен в официальном сообществе Киностудии им. М. Горького во ВКонтакте. Проект снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») по лицензии Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького.
Героиней новой серии стала дизайнер Надежда Докторова из Якутска.
«Кому на Руси шить хорошо» – документальный мини-сериал о дизайнерах из разных регионов России, которые используют в своих изделиях традиционные мотивы родного края. Вторая серия нового сезона расскажет о дизайнере из Якутска Надежде Докторовой и ее бренде EIKIRIE. Девушка стала одной из основательниц современной якутской моды, а наряды из коллекций ее бренда появляются на обложках модных журналов. В своих работах дизайнер использует натуральные ткани, металл, бисер и даже мамонтовую кость. Название бренда тоже имеет отношение к традициям – оно переводится с юкагирского языка как «перейти (переплыть) реку».
Премьера нового сезона проекта «Кому на Руси шить хорошо» состоялась 19 октября. Героиней первого эпизода стала создательница бренда Kichka – Надя Андрианова из Нижнего Новгорода. Следующие серии проекта расскажут о дизайнерах из Архангельска и Санкт-Петербурга. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю в официальном сообществе Киностудии Горького в VK.
Первый сезон «Кому на Руси шить хорошо» вышел в январе 2023 года в онлайн-кинотеатре Кинопоиск и получил высокую оценку у зрителей. Режиссер проекта – документалист Константин Райх, ранее он снял на Киностудии им. М. Горького несколько фильмов, в том числе «Поверить в сказку» и «Ткань времени» с участием историка моды Александра Васильева. Оператором-постановщиком нового сезона стала Марина Левашова – один из авторов документального фильма Киностудии им. М. Горького «Горянки», лауреат десятка российских и международных кинофестивалей.