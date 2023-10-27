Второй эпизод нового сезона «Кому на Руси шить хорошо»

Новый эпизод второго сезона модного документального сериала «Кому на Руси шить хорошо» уже доступен в официальном сообществе Киностудии им. М. Горького во ВКонтакте. Проект снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») по лицензии Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького.

© Пресс-служба Киностудии им. М. Горького

Героиней новой серии стала дизайнер Надежда Докторова из Якутска.

«Кому на Руси шить хорошо» – документальный мини-сериал о дизайнерах из разных регионов России, которые используют в своих изделиях традиционные мотивы родного края. Вторая серия нового сезона расскажет о дизайнере из Якутска Надежде Докторовой и ее бренде EIKIRIE. Девушка стала одной из основательниц современной якутской моды, а наряды из коллекций ее бренда появляются на обложках модных журналов. В своих работах дизайнер использует натуральные ткани, металл, бисер и даже мамонтовую кость. Название бренда тоже имеет отношение к традициям – оно переводится с юкагирского языка как «перейти (переплыть) реку».

Премьера нового сезона проекта «Кому на Руси шить хорошо» состоялась 19 октября. Героиней первого эпизода стала создательница бренда Kichka – Надя Андрианова из Нижнего Новгорода. Следующие серии проекта расскажут о дизайнерах из Архангельска и Санкт-Петербурга. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю в официальном сообществе Киностудии Горького в VK.