5 пронзительных фильмов, которые помогут выплакаться даже мужчине

Эти картины подарят вам совершенно другую жизнь в эмоциональном плане.

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Таира Фогельсон, культуролог, писатель, кинокритик: «В мире кинематографа существуют картины, после просмотра которых зритель находится в задумчивости ещё пару дней. Бывает так, что ещё во время просмотра не хватает сил, и человек ставит на паузу кино, чтобы прожить эмоции. В этот момент он может посмотреть в окно, а может заплакать. Слёзы во время фильма – это нормально, даже для мужчины. Ведь кино не всегда для развлечения, ещё оно создаётся для нашего внутреннего прогресса. И если вы мужчина и не можете скрыть слёзы, это тоже нормально. Потому что в этот момент кино вас изменило, а значит, его стоило посмотреть. Предлагаем вам пять таких картин, которые наверняка сумеют помочь прожить эмоционально другую жизнь».

Видео дня

«Инсайт», Беларусь, 2009, реж. Рената Грицкова

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Вопросы пожилого пациента: «Почему вы выбрали эту профессию? Получается? Вы счастливы?» — застали врасплох даже меня как зрителя. Если бы в белорусском кино «Инсайт» вопросы звучали иначе, например: «Вам нравится ваша профессия?» — тогда ответить было бы намного проще. Уж я бы рассказала развёрнуто и с удовольствием. Но нет, режиссёр Рената Грицкова лёгких путей не ищет.

Эти и другие вопросы пожилой пациент, которого блестяще сыграл Богдан Ступка, задаёт психотерапевту. Ситуация размывается за две минуты, и вы уже теряетесь, кто кого консультирует. Пока психотерапевт в лице Ирины Розановой искала зацепки за прошлое пациента, то не заметила, что меняется сама.

Когда же прошлое становится известно, вчерашний уверенный в себе доктор понимает, что решила эту задачу вовсе не как врач. Её одолевает истерика. В этот момент я вдруг поняла, что истерика — это, наоборот, хорошо! Её не нужно избегать. Такое состояние перезагружает восприятие реальности и, действительно, приближает к мечте.

Кстати, у вас есть мечта? Вы счастливы? Почему вы выбрали свою профессию? У вас получается? Наконец, хорошо ли вы понимаете, что такое благо? Благо для вас?

До того, как вы ответите на эти вопросы, посмотрите фильм «Инсайт». Пожалуй, это одна из немногих кинокартин, где очень хорошо раскрыта суть психотерапии. Причём курс в итоге пройдёте вы сами, после чего в вашей жизни может наступить настоящее озарение.

Возрастные ограничения: 12+

«Приходит женщина к врачу», 2009, Нидерланды, реж. Рейну Урлеманс

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Что такое, на самом деле, химиотерапия? Почему лучевая терапия — настоящее испытание? Что чувствует женщина, когда лишается груди? В нидерландском кино «Приходит женщина к врачу» (2009) показаны визиты к разным докторам и их подробные описания, что будет с успешной и красивой женщиной, которая ещё так молода.

Эти визиты смешались с глянцевой жизнью Амстердама. Всё хорошо, всё буднично и прекрасно. Но на самом деле ничего не прекрасно, если у женщины… нет, не онкология, а муж с психологией ребёнка. Я уверена, что героиня справилась бы, если бы её супруг не бегал по дискотекам и девушкам. Ей так нужна была моральная поддержка, она просила его остаться дома, побыть с ней. Но как мыслил он? У него стресс, ему надо успокоиться, отдохнуть. Да и потом, прямо сейчас ей же не больно, значит, можно к любовнице.

Глядя на детское поведение мужчины, зритель понимает, что онкология — во многом результат отношений. Кто-то из окружения больного явно действует ему на нервы. Вместо того чтобы выплеснуть всё наружу, этот человек выбирает прагматичность, дипломатичность и деликатность. Ведь он любит, просто любит источник своего стресса.

Режиссёр Рейну Урлеманс снял очень важное кино, но не сказал в нём одну вещь — если близкое окружение больного перестанет доводить его до стресса, то у этого человека кратно увеличиваются шансы на поправку.

Фильм обязателен к просмотру скорее не тем, кому когда-то озвучили этот диагноз, а их окружению. Голландцы очень точно показали, как себя вести нельзя. Ведь человек может абсолютно всё, пока жив. Даже если врачи говорят неутешительные вещи. Иногда их слова — просто слова, и к реальности они могут не иметь никакого отношения.

Возрастные ограничения: 18+

«Перл-Харбор», 2001, США, реж. Майкл Бэй

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На войне есть место не только настоящим героям, но и настоящей и сложной любви. Однако данное кино не про сантименты, а про то, что даже война не может всё расставить по местам. Войной ничего в жизни человека не заканчивается, а только усугубляется. Двое любят одну девушку — таких историй множество. Она, разумеется, отдаёт сердце лишь одному из влюблённых в неё друзей, — такое тоже встречается в других историях. «Перл-Харбор» снят не о любви, хотя на ней построен сюжет фильма.

Главная тема в картине – война, поглощающая человека целиком, но не поглощается в человеке она сама. Война может быть не только в небе, но также и в душе. Если в небе противник — кто-то другой, то в душе противник – сам человек. Стоит ли бороться с собой? А если стоит, то по каким правилам вести такую необычную войну? Гармонии там нет и не будет, а если не будет, тогда в чём обязательность проживания войны с собой? Вот об этом кино, а не о любви.

Возрастные ограничения: 12+

«Иди и смотри», 1985, СССР, реж. Элем Кл­имов

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Мой давний друг мне признался, что смотр­ел эту картину ещё в шестом классе школы. Кино его сильно впечатлило, и с тех пор он его ни разу не пересматривал, хотя мыслями до сих пор возвращается к сюжету. Сейчас другу больше 40 лет, он служил в армии, видел и испытал в жиз­ни самые разные потр­ясения, но фильм «Иди и смотри» для него до сих пор особенны­й.

Причина вовсе не во впечатлительности, а в осозна­нии цены, которую пл­атит человек, чтобы мир не стал другим. Многие говорят, что это достаточно жёстк­ое кино, в действите­льности же картина Эле­ма Климова о правде, которой имеет смысл посмотреть в глаза хотя бы раз в жизни. Или два, чтобы увидеть, как меняется мир уже на ваших глазах и почему.

Возрастные ограничения: 18+

«Кожа, в которой я живу», 2011, Испания, реж. Педро Альмодовар

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Нам всегда всё понятно: кто хороший, а кто плохой. Кого казнить, а кого помиловать. Но не спешите с выводами. Не всё так однозначно. Бывает, что неадекватная оценка ситуации приводит к ещё большему преступлению, а человек хотел всего лишь сделать прорыв в медицине. А бывает так, что маленькая интрижка выходит боком не только жертве.

Есть ещё месть, то ли за интрижку, то ли за её последствия. Суть мести до вас доходит не сразу, но, когда всё же доходит, вы вскрикиваете от ужаса. Казалось бы, цель достигнута, но жить дальше не получается. Почему? В чём ошибка главного героя в испанском фильме «Кожа, в которой я живу»?

Любую ситуацию надо проживать правильно. Дело не в том, что эксперименты над человеком запрещены, а в том, что герой в итоге провёл эксперимент над самим собой. Хотя он мог быть счастлив, мог продолжать лечить людей и даже извлечь из боли полезные уроки.

В кино Педро Альмодовара прекрасно всё: музыка, полотна на стенах, интерьер в стиле Модильяни и средневековый замок, через ворота которого очень осторожно заезжал герой Антонио Бандераса на своём роскошном автомобиле.

Ловушка в том, что всё это — мишура. В душе человека не всегда так роскошно и изысканно, поэтому в его силах сделать прекрасной именно её, свою душу. Красота души, в свою очередь, приводит к красоте поступков. Кажется, всё просто. Но, опять же, не делайте выводы поспешно. В этой сложности весь Альмодовар.