Вышел трейлер фильма «Крупный улов»

Сюжет расскажет про Тома и Чарли, двух взрослых братьев, которые вместе работают на рыболовецком судне. Однажды обстоятельства вынуждают их пойти на сделку с криминальной бандой из Бостона. В эпицентре опасной ситуации оказывается молодая женщина, Мейбел. Развитие событий требует от героев сложных решений, и узы между братьями, друзьями и возлюбленными подвергаются серьёзной проверке на прочность.