Спрос на корейские фильмы у россиян обогнал турецкие сериалы

С начала года спрос на корейские фильмы в России существенно вырос, онлайн-кинотеатры поддерживают интерес зрителей и активно пополняют свои каталоги азиатскими кинолентами. Об этом «Известиям» рассказали представители онлайн-сервисов.

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Так, на Wink представлено более 300 тайтлов корейского производства, 80 из них компания приобрела в этом году. Самые популярные — «История девятихвостого лиса», «Императрица Ки», «Истинная красота». При этом количество турецких за год выросло примерно на 15%, корейских — на 35%.

KION также регулярно пополняет свою библиотеку азиатскими фильмами. В 2023 году самыми популярными корейскими картинами на платформе стали «Императрица Ки», «Призрачный доктор», «Ева», «Гоблин» («Демон»), «Мой пес Руни», «Мышь», «Счастье», «Разрушение к вашим услугам».