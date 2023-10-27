На YouTube-канале Netflix вышел новый трейлер фильма «Убийца» Дэвида Финчера ( «Бойцовский клуб» , «Семь»). В ролике показали сцены перестрелок и динамичные погони.

Главую роль в триллере исполнил актёр Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки», «Чужой: Завет»). Картина рассказывает о киллере, который проваливает один из заказов и начинает противостоять своим нанимателям, попутно разочаровываясь в жестоком ремесле.