Елизавета Шакира и Алексей Серебряков сыграют в нуарном фильме "Монохром"

"Это масштабный художественный проект. Именно такими всегда славился "Ленфильм". Сложный жанр психологического триллера - картин в этом жанре на студии снималось не очень много, и мы надеемся, что это кино получится, и его оценит зритель. История, где, с одной стороны, очень здорово сплетена детективная интрига с пресловутым вопросом "кто убийца?" И она держит в напряжении до последней минуты. С другой стороны, здесь серьезная интеллектуальная нагрузка и полноценное авторское высказывание", - приводится в сообщении комментарий генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова.