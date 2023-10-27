Елизавета Шакира и Алексей Серебряков сыграют в нуарном фильме "Монохром"
Елизавета Шакира, Алексей Серебряков, Андрей Ургант и Роман Мадянов сыграют в новом психологическом триллере "Монохром" режиссера Ольги Городецкой. Выход намечен на 2024 год, сообщила пресс-служба киностудии"Ленфильм", занимающейся производством картины при поддержке Министерства культуры РФ и онлайн кинотеатра Wink.
"Это масштабный художественный проект. Именно такими всегда славился "Ленфильм". Сложный жанр психологического триллера - картин в этом жанре на студии снималось не очень много, и мы надеемся, что это кино получится, и его оценит зритель. История, где, с одной стороны, очень здорово сплетена детективная интрига с пресловутым вопросом "кто убийца?" И она держит в напряжении до последней минуты. С другой стороны, здесь серьезная интеллектуальная нагрузка и полноценное авторское высказывание", - приводится в сообщении комментарий генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова.
По сюжету журналистка Клаудия Новак (Елизавета Шакира) находится в кризисе. После публикации одной из своих статей, она пережила нападение и решила уйти из профессии, поскольку чувствует себя бессильной в своей борьбе с несправедливостью. Вскоре с ней связывается ее знакомый из следственного комитета Павел Смирнов (Егор Заховаев), который просит ее написать материал о возможном серийном убийце, чтобы подстегнуть следственные органы к признанию факта, что он орудует в городе. Клаудия пройдет сквозь личные испытания, чтобы в итоге найти настоящего преступника. Алексей Серебряков сыграет роль отца главной героини.
В фильме также снимаются Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант, Владимир Мишуков, Александра Киселева, Сергей Волков, Анатолий Анциферов, Сергей Агафонов, Анвар Либабов, Владимир Литвинов, Александр Пашутин, Юрий Гальцев, Камила Войкова, Лариса Удовиченко, Роман Мадянов и многие другие.
Режиссер Ольга Городецкая отметила, что сценарий к фильму создавался специально под Санкт-Петербург и содержит в сюжете нюансы, которые свойственны именно этому городу и его атмосфере.
Съемочный процесс будет проходить в Петербурге и в Ленинградской области.