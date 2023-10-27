"Папины дочки. Новые" посмотрели 37 млн зрителей
Второй сезон ситкома "Папины дочки. Новые" выйдет на СТС в 2024 году. Первый сезон посмотрели по ТВ 37 млн благодарных зрителей и у шоу очень высокие рейтинги.
"Мы понимали, что так будет, и запустили второй сезон "Папины дочки. Новые" еще до того, как показали первый. Точную дату выхода не скажу", - цитирует генерального директора "Национальной медиа группы" (НМГ) Светлану Баланову ТАСС.
"Материнское" шоу выходило в эфир в течении 20 сезонов, было снято 410 серий.
В ролях: Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Татьяна Орлова, Ольга Волкова, Дарья Мельников, Филипп Бледный, Ева Смирнова ("Вампиры средней полосы", "Чебурашка"), Вита Корниенко ("Вампиры средней полосы", "Лучше, чем люди"),Полина Айнутдинова ("Здоровый человек"), Полина Денисова ("Два отца и два сына"),Екатерина Старшова.