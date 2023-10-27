Дэвид Финчер раскрыл свою идею для фильма про Человека-паука

Пару дней назад культовый режиссёр Дэвид Финчер дал интервью изданию The Guardian. В ходе беседы постановщик заговорил о своём фильме про Человека-паука.

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Дело в том, что в далёком 1999 году Финчер поделился с боссами Sony Pictures своей идеей для картины. В его сценарии большая часть внимания уделялась взрослому Питеру Паркеру, а не истории становления героем.

Им это было чертовски неинтересно… они говорили: «Почему ты хочешь выкинуть историю становления?». И я такой: «Потому что это глупо?».