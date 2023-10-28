Светлана Ходченкова снимается в новой кинокомедии «Мама из прошлого»
В Санкт-Петербурге стартовали съемки комедии «Мама из прошлого». Это фантастическая и ироничная история о взаимоотношениях матери и сына-выпускника, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Главную роль в картине исполняет Светлана Ходченкова, ей предстоит сыграть героиню, которая переместилась во времени. По сюжету 17-летняя оторва Ольга планирует избавиться от нежелательной беременности, но в итоге переносится из 2005-го в 2024 год и оказывается 36-летней матерью-одиночкой. Ее сын учится в выпускном классе, а сама она – чопорный и строгий директор школы Ольга Васильевна Глаголина. Точнее, такой она была до недавнего перемещения во времени.
Сейчас Ольга Васильевна ведет себя как семнадцатилетний подросток из нулевых. А сын Иван, вдруг лишившись родительского контроля, получает возможность реализовать свои заветные мечты. Но кому же тогда взять на себя груз ответственности за семью?
Как призналась сама актриса, работа над ролью стала для нее настоящим вызовом.
«Как передать манеры, эмоции и мироощущение 17-летней девчонки? Необходимо искать разные актерские приемы, пластические и лексические особенности, чтобы сделать свою героиню убедительной. Вспомнить, какой была я и мои друзья в этом возрасте», - рассказала Ходченкова.
Также в фильме принимают участие Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк, Антон Шаврин.