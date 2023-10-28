Ходченкова снимается в новой кинокомедии «Мама из прошлого»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки комедии «Мама из прошлого». Это фантастическая и ироничная история о взаимоотношениях матери и сына-выпускника, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

© Кадр из сериала "Казанова"

Главную роль в картине исполняет Светлана Ходченкова, ей предстоит сыграть героиню, которая переместилась во времени. По сюжету 17-летняя оторва Ольга планирует избавиться от нежелательной беременности, но в итоге переносится из 2005-го в 2024 год и оказывается 36-летней матерью-одиночкой. Ее сын учится в выпускном классе, а сама она – чопорный и строгий директор школы Ольга Васильевна Глаголина. Точнее, такой она была до недавнего перемещения во времени.

Сейчас Ольга Васильевна ведет себя как семнадцатилетний подросток из нулевых. А сын Иван, вдруг лишившись родительского контроля, получает возможность реализовать свои заветные мечты. Но кому же тогда взять на себя груз ответственности за семью?

Как призналась сама актриса, работа над ролью стала для нее настоящим вызовом.