Завершены съемки детективного сериала «Последний из стаи»

В Минске завершились съемки детективного сериала «Последний из стаи» с Иваном Оганесяном в главной роли, сообщает PR-отдел «НТВ». В центре сюжета – независимый и потому неудобный майор Панфилов, который привык делить мир на черное и белое без единого оттенка. Он отличный опер, не раз видел зло и не пасует перед невзгодами, но привык работать только в одиночку. Любая команда для Панфилова – это стая, а он с юности их ненавидит, предпочитая действовать как волк-одиночка.

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Новое расследование ведет майора на малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но придётся: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. В поселке его встречает бывшая любовь Аля, а также всё то, что он давно оставил в прошлом и в себе похоронил. Но Алю неожиданно убивают, и Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться, потому что слишком много задолжал живым.