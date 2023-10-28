Одержимость и любовь: о фильме И. Волошина "Повелитель ветра"

Показы фильма стартовали 5 октября. Его создание началось ещё в 2018 году, снимать должен был Фёдор Бондарчук. Однако вместо того, чтобы занять режиссёрское кресло, он вошел в кадр в образе главного героя...

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...Такое решение было неожиданным для зрителей, но оказалось в итоге довольно удачным. Фёдор Бондарчук воплотил на экране русского героя (для того, чтобы считаться таковым, необязательно обладать суперсилой, человеческих возможностей вполне достаточно), а Игорь Волошин (реж.) выбрал самые эффектные ракурсы и мизансцены, чтобы показать внутренний мир героя и его окружение. Однако во время просмотра фильма появляется ряд вопросов, на которые даже в финале не находятся ответы...

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Когда рассказываешь о жизни реальных, ныне здравствующих людей, особенно велик риск недостоверного изложения событий. Но в художественном кино этот риск притупляется — здесь позволительна толика вымысла, небольшие расхождения с действительностью. В фильме "Повелитель ветра" эти расхождения перекрываются глубиной, сутью.

О Фёдоре Конюхове рассказывали учебники истории. О ходе его путешествий по океанам и полёта на воздушном шаре наперебой говорили СМИ. Но ни журналисты, ни авторы учебников не вглядывались во внутренний мир путешественника чуть более пристально.

У всего ведь есть причины. Создатели фильма показывают, почему Конюхов выбрал именно этот путь. Моменты путешествий в зрелом возрасте перемежаются флэшбэками из детства персонажа. Страсть к познанию мира зародилась в нём уже тогда, однако родители считали это блажью и всячески подавляли волю сына. Отсутсвие поддержки в какой-то степени закаляет личность, но и отбирает у личности важное умение — выражать свои чувства, свои желания.

"Если Бог хочет, чтобы мы смирились, тогда зачем он дал нам эту... жажду?" — задаётся вопросом мальчишка. Вся его дальнейшая жизнь стала поиском ответа.

Жажда исследовать мир не утихает в Фёдоре Конюхове даже по прошествии нескольких десятков лет. В 2016-м он готовится совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре. Отношение к этой затее у людей из его окружения разное. Супруга Ирина (Анна Михалкова) на удивление спокойно воспринимает намерение мужа, старший сын Оскар (Евгений Ткачук) даже помогает отцу совершить столь важный шаг...

Героиня А. Михалковой получилась излишне правильной, излишне спокойной и принимающей. Да, возможно, за годы жизни с Конюховым она адаптировалась к его стремлению куда-либо следовать, проверяя свои возможности, но... Едва ли может живой человек быть столь безропотным, немногословным и безэмоциональным. В течение всего сюжета, вне зависимости от его поворотов, актриса наделяет свою героиню лишь одной эмоцией — безмятежной улыбкой, которая гаснет лишь на мгновение — когда герои полагают, что Конюхов погиб. Спустя ещё мгновение опасения развеиваются и улыбка вновь озаряет лицо Ирины. Так улыбаются дети, не познавшие ещё страха потери близких. Может ли так улыбаться взрослая женщина, мать двоих детей, жена человека, деятельность которого связана со смертельным риском? Вопрос открытый...

Оскар получился более живым, реалистичным, понятным. Он боится за родного человека. Он, будучи мужчиной, даже не хочет скрывать этот страх, вполне естественный для любого из нас. Но потом, когда путешествие уже началось, всё же присоединяется к команде контролирующих полёт. Он не может иначе, поскольку любит отца. И в свете страха потери эта любовь обостряется до предела.

Бизнесмен Ракитин (Андрей Бурковский) изображён весьма шаблонно. Это такой "бизнесмен глазами обывателя" — все бизнесмены помешаны на деньгах — пусть и этот будет таким же, их речь изобилует заумными, канцелярскими словами — аналогично будет и у этого, а для пущей драматичности пусть в его жизни будет какая-то драма... Мягко говоря, не совсем правильно делать столь шаблонными, невыразительными тех, кто напрямую причастен к рекорду Конюхова, тех, кто сделал этот полёт на шаре возможным. Любое свершение — это результат командной работы, а детально "прорисованы" лишь портреты близких главного героя и его самого, остальные — "за кулисами".

Очевидно, что семья Конюхова-киногероя любящая и крепкая. В ней он получает поддержку, которой не хватало в детстве. Однако проблема с выражением собственных чувств остаётся для персонажа актуальной (и усиливается природной мужской сдержанностью). Он, бесспорно, любит своих близких, но транслирует это с трудом. Однако его чувства замечательно показаны с помощью языка кино — в кабине воздушного шара он прикрепляет на самое видное место три крохотных фотографии, на которых запечатлены сыновья и супруга.

В картине немало предсказуемых сюжетных ходов: выбираться из вполне реальных передряг (Конюхов регулярно попадал то в шторм, то в циклон...) герою помогает нечто такое, что не способно реально повлиять на обстоятельства — разговор с маленьким сыном Колей (Дмитрий Калихов), воспоминания из детства...). Стихийные бедствия волшебным образом отступают перед силой любви тех, кто ждёт возвращения путешественника на землю. Даже жаль, что в реальности подобное невозможно...

"Пока мы будем его ждать, он будет возвращаться", — говорит жена героя. Произнеся одну эту фразу, она могла, по большому счёту, больше ничего не говорить. Потому что в этих словах заключено, если не всё, то слишком многое. Слишком многое из того, что необходимо человеку для ощущения спокойствия/уверенности/счастья. В любви, в важности надёжного "тыла", пожалуй, и заключён главный посыл картины, но как-то это чересчур романтично, не вяжется это с определением "экшен", под стандарты которого создатели фильма старательно подгоняли своё творение. Впрочем, экшен, щедро разбавленный романтикой — это неплохо.

В "Повелителе ветра" несколько раз звучит слово "одержимость" по отношению к Фёдору Конюхову, причём в негативном ключе. Если задуматься, то быть одержимым своим любимым делом — тоже один из "компонентов" счастья и гармонии. Так ли это плохо? У кинематографического Конюхова (как, наверняка, и у реального) есть главные составляющие счастья — одержимость тем, что он делает и любовь тех, кто рядом.