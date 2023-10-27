Disney отложила «Белоснежку» до марта 2025 года — первый кадр из ремейка

Забастовка актёров Голливуда продолжает оказывать серьёзное влияние на премьеры будущих фильмов. Disney отложила выход ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот — теперь картина доберётся до кинотеатров 21 марта 2025 года вместо 22 марта 2024-го.

Вместе с этим компания показала первый кадр из будущей картины, на которой можно увидеть саму Белоснежку в исполнении Рэйчел Зеглер, находящейся в окружении семи гномов. За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дней лета» и «Одарённой».