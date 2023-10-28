Disney отложила премьеру новой "Белоснежки"

Компания Disney передвинула премьеру "Белоснежки" на год вперед - с 22 марта 2024 года на 21 марта 2025 года.

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Вместе с этим студия поделилась первым кадром переосмысления классической анимационной ленты 1937 года.

И к представленному изображению есть вопросики.

Дело в том, что фильм про принцессу начал активно подвергаться критике в интернете еще на этапе утверждения на титульную роль Рэйчел Зеглер - актрисы латино-американского происхождения, имеющей мало общего с привычным типажом главной героини.

Далее прогрессивный Мышиный дом отхватил негатива после объявления обновленной концепции, согласно которой Принцу в истории места не нашлось, а сама Белоснежка будет искать не любовь, а пути к получению силы и независимости.

Гномов же планировалось заменить на каких-то абстрактных фантастических существ, вроде троллей в дилогии "Холодное сердце". Частично эта информация подтверждалась утекшими со съемок фотографиями, на которых команда сказочных шахтеров представляла собой очередной праздник инклюзивности.

На опубликованном же кадре семерка показана в виде привычных, вполне традиционных и до преступного белых (по меркам западной повестки) гномов.