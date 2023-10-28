«Ленфильм» снимает чёрно-белый триллер в жанре «нуар»
Картина будет носить название «Монохром».
Киностудия «Ленфильм» взялась за съёмки первой в истории отечественного кинематографа картины в жанре «нуар». Лента будет выдержана исключительно в чёрно-белых тонах и носит название «Монохром».
Режиссёром картины выступает Ольга Городецкая. Фильм расскажет историю бывшей журналистки, оказавшейся в центре расследования загадочных убийств.
Создатели картины обещают острый, наполненный психологизмом детективный сюжет. В свою очередь, рек крови в стиле «Техасской резни бензопилой», фильм не предполагает.
Зрители увидят в «Монохроме» многоих узнаваемых актёров — Сергея Серебрякова, Андрея Урганта, Юрия Гальцева, Людмилу Удовиченко, Романа Модянова, Дмитрия Лысенкова и многих других.
Главную роль в фильме сыграет Елизавета Шакира. Её героиня — журналистка, пытающаяся уйти из профессии, но перед этим решившая написать материал о серийном маньяке. Ей предстоит расследование серии жестоких убийств.