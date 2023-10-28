«Ленфильм» снимает чёрно-белый триллер в жанре «нуар»

Картина будет носить название «Монохром».

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Киностудия «Ленфильм» взялась за съёмки первой в истории отечественного кинематографа картины в жанре «нуар». Лента будет выдержана исключительно в чёрно-белых тонах и носит название «Монохром».

Режиссёром картины выступает Ольга Городецкая. Фильм расскажет историю бывшей журналистки, оказавшейся в центре расследования загадочных убийств.

Создатели картины обещают острый, наполненный психологизмом детективный сюжет. В свою очередь, рек крови в стиле «Техасской резни бензопилой», фильм не предполагает.