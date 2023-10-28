Создатели «Нулевого пациента» сняли сериал о трагедии на вписке

На «Кинопоиске» состоялась премьера сериала «Цикады» режиссера и актера Евгения Стычкина. Детективную драму о школьниках уже прозвали российской версией американской «Эйфории» и испанской «Элиты». На что на самом деле похож новый проект создателей «Нулевого пациента», рассказывает «Лента.ру».

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11-й «А» из престижной столичной школы, расположенной среди бесконечных «пиковских» жилых кварталов, ведет спокойную, небогатую на события жизнь. Однако на выпускном происходит трагедия: на вечеринку приносят оружие, веселье заканчивается то ли масс-шутингом, то ли гибелью одного из выпускников. Расследование ведет следователь Толбоев (Артем Быстров), однако даже его смелые методы незаконного допроса школьников особой ясности в произошедшее не вносят, — одноклассники явно чего-то недоговаривают.

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Распутывая сложный комок из молодежных драм и конфликтов, Толбоев узнает, что проблемы в классе начались с появлением нового ученика Антона (Григорий Верник), который перевелся из другого учебного заведения после мутного скандала с наркотиками. Антон — выходец из чрезвычайно состоятельной семьи. Его отец пристроил сына в новую школу с обещанием помогать администрации. Мать персонажа при этом так и остается за кадром — эту роль должна была играть актриса Екатерина Варнава, появившаяся в тизере-трейлере сериала, однако по неназванным причинам ее имя из титров исчезло.

Новенький быстро заинтересовал всех одноклассниц и вызвал неприязнь у парней. Антон взялся организовывать в отцовском доме с бассейном масштабные вечеринки, на которых до потери сознания веселились все его новые знакомые.

Появление Антона превратило спокойную жизнь в классе в вереницу проблем. То после наркотической вечеринки пропала школьница Алина (Софья Аржаных), то из сумки молодой учительницы (Анна Завтур) исчезли деньги, то сама учительница стала объектом довольно настырных ухаживаний со стороны нового ученика. Кто же виноват во всех неурядицах и что конкретно произошло на роковой вечеринке?

«Цикады» начинаются как детективная история, напоминающая одновременно «Большую маленькую ложь» Дэвида Э. Келли и «Элиту» Карлоса Монтеры и Дарио Мадроны (и немного, по крайней мере в пилотном эпизоде, — хитовые «13 причин почему» Брайана Йорки). На протяжении первых эпизодов личности как жертвы, так и преступника сохраняются в тайне, и самые очевидные подозреваемые в итоге едва ли окажутся настоящими виновниками трагедии.

Сериал приятно обманывает первые ожидания, расставляя фигуры на доске. Каждый из персонажей-школьников будто бы принимает на себя классические для молодежного кино образы а-ля «Клуб “Завтрак”», однако вскоре эти роли беспощадно смешиваются.

Внутренний мир детей в «Цикадах» оказывается куда сложнее их прообразов из старых американских молодежных драм

Дополнительную сумятицу вносят рваное, нелинейное повествование и обилие сюжетных поворотов, вскрывающих неожиданную динамику отношений между школьниками, учителями и родителями. Конфликт отцов и детей в «Цикадах» прочерчен наиболее явно: мамы и папы, даже те, кто не пускается в прямые конфликты со своими детьми, в подавляющем большинстве оказываются бесконечно далеки от их чаяний и нравов.

Нравы современных столичных подростков, впрочем, едва ли какой родитель оценит

Закладки, наркотические вписки, барыги у школы, беспорядочный секс — жизнь одноклассников из «Цикад», с одной стороны, звучит в унисон старой доброй «Школе» Валерии Гай Германики, с другой — явно тянется к лаврам более гламурной американской «Эйфории».

Однако если в сериале Сэма Левинсона жизнь подростков показана в том числе через эйфорический стиль, взращенный на ударных приемах культового кино девяностых, то «Цикады» в этом плане куда более скромны и даже традиционны, разве что неоновым освещением на типичной вечеринке с бассейном посветят. Оно и славно — будь у «Цикад» чуть больше желания визуально походить на американский подростковый сериал, детективная драма непременно превратилась бы в непреднамеренную сатирическую буффонаду.

В то же время вполне живая и правдивая игра молодых актеров сильно контрастирует с театральностью тех, кто изображает старшее поколение. Особенно неудачно на фоне молодежи выделяются Александр Паль в совершенно, кажется, лишнем для подобной драмы комедийном образе молодого классного руководителя, и Сергей Уманов, играющий одного из наиболее обеспокоенных родителей. Проблема здесь, впрочем, выходит далеко за пределы актерской игры. Стычкин и сценарист Екатерина Тирдатова в этом сериале явно намерены рассказать, как инфантилизм взрослых становится причиной резкого взросления подростков, но вот получится ли это у них — вопрос, ответ на который удастся получить ближе к финалу восьмисерийного проекта. После двух первых эпизодов можно лишь заключить, что чем больше сериал фокусируется на переживаниях родителей, тем более истеричными и инфантильными выглядят драмы подростков.

Так или иначе, «Цикады» обещают по меньшей мере увлекательную детективную историю и погружение в (пока что) не сильно экзальтированный, достаточно реалистичный мир современных школьников. Так что если к пониманию молодого поколения зритель в итоге и не приблизится, то хотя бы пару-тройку вечеров может скоротать с искренним удовольствием.