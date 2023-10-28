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За сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» теперь отвечают авторы «Карателя» и «Локи»

В середине октября стало известно, что Marvel решила изменить подход к производству сериалов. Первым делом компания перезапустит шоу «Сорвиголова: Рождённый заново», уволив сценаристов и режиссёров, сохранив часть отснятого материала.

За сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» теперь отвечают авторы «Карателя» и «Локи»
© Чемпионат.com

Спустя две недели Marvel нашла новых авторов «Сорвиголовы». Шоураннером проекта выступит Дарио Скардапейн, известный по «Карателю» для Netflix. Его главной задачей станет написание сценария будущего сериала, связав его с уже отснятыми сценами. На должность режиссёров же были приглашены Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые работали над «Локи» и «Лунным рыцарем».

Официально новый «Сорвиголова» должен выйти весной 2024 года, однако, учитывая перезапуск производства и забастовку актёров, шансов на это практически нет. Судя по всему, шоу стартует не раньше середины следующего года.

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