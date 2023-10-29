Готовые на труд и на подвиг: пять лучших фильмов о комсомольцах

Они сражались с фашистскими захватчиками, восстанавливали разрушенные войной города, осваивали целину, воспитывали новые поколения, помогали в сельском хозяйстве, ставили трудовые и спортивные рекорды. Комсомольцы поддерживали страну в любых испытаниях и имели большое влияние во всех сферах ее жизни. Со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи прошло ровно 105 лет. В честь этой даты MIR24.TV сделал подборку фильмов о молодых людях, которые с гордостью носили значок ВЛКСМ.

«Молодая гвардия», 1948

Особое место в истории ВЛКСМ занимает подвиг комсомольцев на фронтах Великой Отечественной войны. Один из таких примеров описал в своем романе Александр Фадеев. Когда в 1942 году шахтерский город Краснодон оккупировали немецкие войска, группа вчерашних школьников создала подпольную организацию «Молодая гвардия» и начала свою тихую борьбу с фашистскими захватчиками. Около ста молодых людей и девушек занимались распространением листовок, диверсиями и подготовкой вооруженного восстания.

Реальная история героического прошлого молодогвардейцев легла в основу одноименной экранизации Сергея Герасимова. В картине снялись будущие звезды отечественного кино, а тогда еще совсем юные Владимир Иванов, Инна Макарова, Нонна Мордюкова, Сергей Гурзо, Людмила Шагалова, Виктор Хохряков. В 2015 году на экраны вышел новый телесериал об отважных мстителях. Лента собрала восторженные отзывы зрителей и стала наиболее достоверным отражением трагических событий в Краснодоне.

«…А зори здесь тихие», 1972

Культовая советская драма, претендовавшая на Оскар, тоже наглядно иллюстрирует бессмертный подвиг молодых комсомольцев. Точнее, комсомолок. На защиту Родины наравне с мужчинами встали больше ста тысяч девушек из ВЛКСМ. Их призвали в армию, чтобы заменить опытных пулеметчиков, которых Комитет обороны готовил для наступательных операций. Очевидно, именно этот исторический эпизод лег в основу драматичного сюжета знаменитой повести Бориса Васильева. Через несколько лет по ней снял свою пронзительную ленту Станислав Ростоцкий.

Актрисы Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук и Ирина Долганова увековечили образы молодых, красивых и бесстрашных зенитчиц. В Союзе картину отметили Государственной премией СССР и Премией Ленинского комсомола. А за рубежом работу включили в список лучших мировых картин о Великой Отечественной войне.

«Девчата», 1962

Ударный труд, стройотряды, перевыполненные «пятилетки». Молодежь 60-х годов была готова на любые авантюры. Поселиться на краю света, мерзнуть на морозе, выживать в суровых условиях. Никому и в голову не приходило увиливать от комсомольских путевок. Наоборот, с воодушевлением ехали на север – строить новый мир. А уже там находили друзей, обретали любовь и заводили семьи. Романтика! Именно этой стороне жизни советских юношей и девушек посвящен добрый и трогательный фильм «Девчата».

Кстати, на съемках актерам тоже пришлось проявить стойкость духа и силу воли. Сначала картину снимали на Северном Урале, где при температуре – 40°C даже техника выходила из строя. А заключительные эпизоды доделывали в Ялте. И тридцатиградусная жара не помешала артистам, одетым в валенки и тулупы, натурально изобразить дрожь в теле и дрожащие от холода руки.

«Девять дней одного года», 1962

В СССР к трудовым подвигам были готовы не только студенты и рабочие, но и ученые. Фильм Михаила Ромма «Девять дней одного года» – прекрасное тому доказательство. Сюжет рассказывает о молодом физике-ядерщике, для которого работа стала смыслом жизни. Одержимый наукой герой продолжает опасный эксперимент, даже получив смертельную дозу радиации.

Перед премьерой ленту посмотрели специалисты атомной промышленности, которые поначалу переживали, что такая история может отпугнуть молодых ученых от этой отрасли. Тем не менее фильм вышел в прокат и произвел неизгладимое впечатление на всю научную интеллигенцию. Картину признали лучшей кинолентой года, а исполнитель главной роли Алексей Баталов был отмечен Премией Ленинского комсомола за точное создание образа советского молодого человека.

«Большая перемена», 1972

Одной из главных задач комсомола стала борьба с неграмотностью. Советскому рабочему классу полагалось быть самым передовым и продвинутым, а без образования это невозможно. Комсомольцы «взяли шефство» над созданием вечерних школ и всевозможных учебных курсов, а на производствах стали вводить ограничения на повышение разряда. Теперь рассчитывать на карьерный рост могли только передовики с аттестатом о среднем образовании.