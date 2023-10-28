Премьерный показ «По щучьему велению» собрал целую россыпь звезд

Создатели нашумевшего «Конька-Горбунка» пытаются продолжить успех. На днях на экраны вышло их новое творение. На этот раз переосмыслению подверглась народная сказка про Емелю, сюжет которой создатели картины изменили довольно основательно.

© Нижегородская правда

Над фильмом «По щучьему велению» (6+) работала большая часть команды сказочного блокбастера «Конёк-Горбунок».

Видео дня

Классический сюжет сказки про Емелю в картине предстаёт совершенно по-новому.

«Оригинальная сказка коротенькая, а у нас помимо приключений и волшебства, есть новые забавные герои, есть лавстори, есть некие семейные смыслы», – делится Сергей Сельянов.

Главный герой фильма действительно вылавливает Щуку. Правда, оказывается, что, сбрасывая шкурку, она превращается в обычную девушку.

Главными злодеями фильма стали Кот Баюн и Кощей.

По словам Сергея Бурунова, который озвучивает Кота, героя рисовали с режиссёра фильма Александра Войтинского. Однако основной характер Баюна придумал уже сам актёр.

«Предложил мне этого Кота продюсер Сергей Сельянов. Я спросил: «И каким вы этого Кота видите?». Сергей Михайлович ответил: «Для этого тебя и зовём – придумай, какой он», – делился Сергей Бурунов.

Емелю сыграл звезда сериалов «Два холма» и «Отчаянные дольщики» Никита Кологривый. Щуку – Мила Ершова, известная по проекту «Трудные подростки».

Для придания картине большего колорита съёмки велись в реальных интерьерах, для чего группа специально отправлялась в Сибирь.

Премьерный показ фильма собрал целую россыпь звёзд. Многие пришли семьями.

Так, Агриппина Стеклова пришла с папой. Правда, с собой она взяла ещё внука Петра, ровесника её 5 летней сестры – младшей дочери 75-летнего Владимира Стеклова, которая также была на премьере.

Никита Кологривый представил публике жену Александру с дочкой Есенией. А Мила Ершова пришла с родителями и другом.

А вот Мария Кожевникова, месяц назад в четвёртый раз ставшая мамой, наоборот, пришла без детей. Возможно, актриса, жаловавшаяся в своё время на послеродовую депрессию, решила теперь вести более светский образ жизни.

«Сказки – это вечное. Этот фильм должен жить долгие десятилетия», – заявил Сергей Сельянов.