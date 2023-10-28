Премьерный показ «По щучьему велению» собрал целую россыпь звезд

Премьерный показ фильма «По щучьему велению» собрал целую россыпь звезд
Создатели нашумевшего «Конька-Горбунка» пытаются продолжить успех. На днях на экраны вышло их новое творение. На этот раз переосмыслению подверглась народная сказка про Емелю, сюжет которой создатели картины изменили довольно основательно.
Над фильмом «По щучьему велению» (6+) работала большая часть команды сказочного блокбастера «Конёк-Горбунок».
Продюсером выступил Сергей Сельянов, на счету которого успешные франшизы – «Три богатыря», «Иван Царевич и Серый волк», «Барбоскины».
Классический сюжет сказки про Емелю в картине предстаёт совершенно по-новому.
«Оригинальная сказка коротенькая, а у нас помимо приключений и волшебства, есть новые забавные герои, есть лавстори, есть некие семейные смыслы», – делится Сергей Сельянов.
Главный герой фильма действительно вылавливает Щуку. Правда, оказывается, что, сбрасывая шкурку, она превращается в обычную девушку.
Главными злодеями фильма стали Кот Баюн и Кощей.
По словам Сергея Бурунова, который озвучивает Кота, героя рисовали с режиссёра фильма Александра Войтинского. Однако основной характер Баюна придумал уже сам актёр.
«Предложил мне этого Кота продюсер Сергей Сельянов. Я спросил: «И каким вы этого Кота видите?». Сергей Михайлович ответил: «Для этого тебя и зовём – придумай, какой он», – делился Сергей Бурунов.
Емелю сыграл звезда сериалов «Два холма» и «Отчаянные дольщики» Никита Кологривый. Щуку – Мила Ершова, известная по проекту «Трудные подростки».
Для придания картине большего колорита съёмки велись в реальных интерьерах, для чего группа специально отправлялась в Сибирь.
Премьерный показ фильма собрал целую россыпь звёзд. Многие пришли семьями.
Так, Агриппина Стеклова пришла с папой. Правда, с собой она взяла ещё внука Петра, ровесника её 5 летней сестры – младшей дочери 75-летнего Владимира Стеклова, которая также была на премьере.
Никита Кологривый представил публике жену Александру с дочкой Есенией. А Мила Ершова пришла с родителями и другом.
А вот Мария Кожевникова, месяц назад в четвёртый раз ставшая мамой, наоборот, пришла без детей. Возможно, актриса, жаловавшаяся в своё время на послеродовую депрессию, решила теперь вести более светский образ жизни.
«Сказки – это вечное. Этот фильм должен жить долгие десятилетия», – заявил Сергей Сельянов.
Насколько этим надеждам суждено сбыться, можно будет судить уже по первым сборам картины.