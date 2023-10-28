Что смотреть на Большом фестивале мультфильмов

До 7 ноября в столице идет XVII Большой фестиваль мультфильмов. В этом году удалось привлечь к участию мультипликаторов со всего мира.

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Из 816 поданных на конкурс картин отобрали 160 самых интересных и многообещающих. Мультфильмы подбирались так, чтобы удовлетворить интересы всех возрастов, поэтому в ближайший месяц можно смело отправляться в кинотеатр всей семьёй.

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Программный директор фестиваля Дина Годер рассказала "РГ", какие мультфильмы нужно посетить в обязательном порядке.

"Суп от Франци" (2021)

Это франко-грузинская сказка о силе еды, приготовленной с большой любовью. Когда симпатичный розовый пришелец Франци решили приготовить свои фирменный суп, оказалось, что самые важные специи закончились. За ними он отправится на другую планету, где встретит грустных пришельцев унылого серого оттенка. Как же их спасти? С помощью нежности и горячего супа, конечно. Мультфильм представлен в разделе короткого метра, но чуть больше чем за 8 минут сумеет очаровать каждого.

"Мастер Кид" (2021)

Этот фильм произвёл фурор в родном Китае, заставив всех девчонок и мальчишек заинтересоваться родной культурой. Это история о мальчике, который никак не может получить всеобщего признания, хотя очень старается угодить всем: от мамы до соседей. Кажется, что всё потеряно, и он никогда не заслужит похвалы. В самый тяжёлый момент герой открывает в себе силу укротителя драконов и встаёт на путь изучения древнего мастерства.

Этот фильм сделан по последним технологиям анимации и поразит яркой графикой самых притязательных зрителей. На российские экраны он впервые выйдет 9 ноября.

Фото: Пресс-служба фестиваля мультфильмов

"Цыпленок для Линды" (2023)

Мама Полетт ужасно переживает, потому что наказала свою дочку без причины. Чтобы загладить вину, она собирается приготовить её любимое блюдо - курицу с перцем. Но в городе идут забастовки, и чтобы найти такой простой ингредиент, придётся окунуться в приключения, которые помогут лучше понять своего собственного ребёнка. Мультфильм поможет посмотреть на современную французскую действительность детскими глазами.

На фестивале пройдёт премьерный показ этого мультфильма в России, хотя европейскую публику он уже успел покорить. Он получил приз за лучший полнометражный фильм на кинофестивале в Анси и был прекрасно принят зрителем.

"Тека и Тути: ночь в библиотеке" (2023)

Самая милая на свете бельевая моль по имени Тека везде ходит со своим ручным пылевым клещом и очень отличается от собратьев. Например, она не хочет есть книги, потому что их интереснее читать, чем жевать. Но как доказать это семье, готовой уничтожить всю библиотеку? Смелая моль бросается на спасение любимых сказок. Она найдет давно потерянную маму, встретит новых друзей и проберётся в большой мир.

Этот мультфильм объясняет, как прекрасно отличаться и иметь своё мнение. Даже если оно кажется очень странным окружающим. Трогательная пластилиновая анимация удачно дополняет сюжет.

"Мальчик-дельфин" (2022)

Русско-иранский мультфильм удачно сочетает в себе мировосприятие двух очень разных культур. Семья разговорчивых дельфинов спасает мальчика, попавшего в океан после авиакатастрофы. Они дружно живут вместе, поражая воображение морских существ разнообразными весёлыми проделками. Жизнь проходит весело и беззаботно, пока тиран Осьминог не захватывает власть в океане. Смогут ли друзья спасти свой дом?

Это первый проект двух аниматоров - Андрея Гоголева и Моххамеда Хейрандшида. Они ответственно подошли к проработке каждого камня на морском дне, а привычный сюжет аля "Маугли" в их руках заиграл новыми красками.

"Омичка" (2023)

Фильм основан на реальных заголовках СМИ, которые создают абсурдную в реальность в мультяшном Омске. Там существует дама с кустодиевскими формами, жизнь которой сфокусирована на заготовке солёных огурцов. В этой же сумасшедшей реальности живёт худосочный мужчина, страстно влюблённый в эту суровую женщину. Весь мультфильм он будет неимоверно комично добиваться её внимания. В этом мультике каждый узнает себя, если не в главных персонажах, то в их весёлом окружении.

Мультфильм номинирован на "Золотого орла" и имеет большие шансы на победу. Он заставит плакать от смеха даже самых суровых взрослых.

"Эрнест и Селестина: Новые приключения" (2022)