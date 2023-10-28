Режиссер "Джона Уика" снимет ремейк "Горца" с Генри Кавиллом

По данным издания, бюджет мероприятия может превысить 100 млн долларов. Режиссер описывает задумку перезапуска как "Джон Уик с мечами". Сценарий написал Майкл Финч ("Джон Уик 4", "Наёмник" ). Съемки могут стартовать в 2024 году.

Оригинальный фильм с Кристофером Ламбертом вышел в 1986 году (в саундтреке были задействованы песни Queen) и породил некоторое количество спин-оффов. В их числе был и довольно успешный сериал с Эдрианом Полом.