Режиссер "Джона Уика" снимет ремейк "Горца" с Генри Кавиллом
Стало известно о планах на ремейк культового сериала "Горец" от Lionsgate.
Режиссером станет Чад Стахелски (успешная франшиза "Джон Уик"). Известно также, что главную роль бессмертного горца сыграет Генри Кавилл ("Супермен", "Министерство неджентельменской войны"), потерявший работу в "Ведьмаке", передает Deadline.
По данным издания, бюджет мероприятия может превысить 100 млн долларов. Режиссер описывает задумку перезапуска как "Джон Уик с мечами". Сценарий написал Майкл Финч ("Джон Уик 4", "Наёмник"). Съемки могут стартовать в 2024 году.
Оригинальный фильм с Кристофером Ламбертом вышел в 1986 году (в саундтреке были задействованы песни Queen) и породил некоторое количество спин-оффов. В их числе был и довольно успешный сериал с Эдрианом Полом.