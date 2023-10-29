"Испытание аулом": семейная комедия на ногайском и русском языках

Первый полнометражный фильм из Карачаево-Черкесии вышел в прокат в 163 городах

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Что смотреть после татарского кино: на этой неделе в российский прокат вышла картина "Испытание аулом" о 11-летнем Тимуре, который поехал в деревню к бабушке и дедушке, стал другим человеком и помирил деда с отцом. Фильм покажут в кинотеатрах более 163 городов и населенных пунктов страны.

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Работа тут явно многосоставная: снимала компания "Домбайфильм" при поддержке киностудии "Башкортостан", а средства давали Министерство культуры РФ, Фонд президентских грантов и Президентский фонд культурных инициатив. Съемки прошли в Карачаево-Черкесской Республике, это первый полнометражный игровой фильм, снятый в КЧР.

Ногайский с субтитрами

Фильм задумывался как короткометражный еще в 2019-м, его сценарий создавался в школе кино "Киностарт", которую организовал генеральный продюсер и режиссер картины Магомет-Али Найманов (председатель местного Союза кинематографистов). Вадим Саитов и Халимат Гергокова написали первый вариант на курсе под руководством Марии Огневой.

Кстати, режиссером картины значится ногайский музыкант и кинодеятель Ислам Сатыров, который, впрочем, называет себя частью команды. Однажды в Казани он показывал фильм "Камбак" ("Перекати-поле") о жизни ногайцев, какие-то элементы перекочевали в художественное кино. Сатыров вырос в ауле и называет себя сельским ребенком.

Как вспоминает Сатыров, деньги продюсеру удалось найти не сразу, сценарий многократно переписывался, на защиту проекта ездил министр культуры КЧР. При этом в региональном проекте участвовала разношерстная команда. К примеру, оператор Азамат Дулатов известен по топовым казахским лентам и российским клипам. А его коллега Вячеслав Ложковой снимал "Отряд Таганок". К слову, Вадим Саитов — уфимский татарин. Башкортостан, где кинопроизводство поставлено на поток (потому что там есть студия), предоставил команде необходимое съемочное оборудование.

По сюжету юного блогера Тимура после очередного проступка отправляют в аул Кызыл-Тогай Ногайского района КЧР. Едет с сыном мать (и на выходе из машины надевает платок): отец мальчика давным-давно повздорил со своим отцом по непонятной нам поначалу причине. В селе Тимур находит себе товарищей и врагов, начинает ходить в местную школу, симпатизирует девочке Асе и учится верховой езде.

Значительную часть фильма герои говорят на ногайском языке (с субтитрами). Тут можно сразу вспомнить, что недавний полнометражный дебют Байбулата Батуллы "Бери да помни" показывали в разных вариантах, актеры, в частности, сами переозвучили его на русский.

Здесь же дед обращается к внуку на ногайском, тот просит сказать по-русски… Тема языка для ногайцев не менее важна, чем для татар. Их численность — около 230 тысяч человек. Один из сюжетов фильма связан со школьным образованием: мальчик говорит, что вместо ногайского учит английский, а Асия со смехом спрашивает: "У тебя в голове только один язык помещается?" Сама она учит отрывок из эпоса "Эдиге" и ходит в группу, где учат ногайский язык, при этом даже директор беспокоится, что язык "закроют".

Подростковое, с умеренным колоритом

Можно сказать, что фильм о том, как важно беречь свои корни. Но картина идет чуть дальше. Здесь красиво, но достаточно буднично, как часть жизни, показаны некоторые обряды. Дед на красивом фоне рассказывает внуку: эту камчу (нагайку) ему передал прадед Тимура, а он сам должен был передать отцу мальчика. Но дед боится, что не успеет уже это сделать, так что "держи, Тимур"...

Ребенок, обучающийся езде, мудрый дед, романтическая линия — все это напоминает фильм "Тарлан", снятый Татарстаном совместно с Казахстаном. "Испытание аулом" выглядит убедительнее. Хотя бы потому, что диалоги здесь не стесняются быть настоящими, а мир взрослых в этом кино — это не вселенная мудрецов. Дед признается, почему поссорился с сыном: тот упал на скачках, а он ему не помог. Взрослые тоже могут ошибаться. Ну и, конечно, соревнования сняты с вдохновляющим азартом.

Есть, конечно, в фильме моменты, вызывающие вопросы. К примеру, главный друг Тимура по кличке Пюре (или Буре) — объект шуток, связанных с его весом и любовью к еде. С другой стороны, показателен момент, когда герои идут воровать лошадь, чтобы спасти ее от превращения в колбасу, они обнаруживают у сарая девочку. В фильме женские персонажи не просто объекты воздыхания или сопереживания, а действующие персонажи.