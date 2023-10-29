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Дэвид Финчер намекнул на возможное продолжение драмы «Социальная сеть»

Дэвид Финчер намекнул на возможное продолжение драмы «Социальная сеть»

Дэвид Финчер намекнул на возможное продолжение драмы «Социальная сеть»
© Кадр из фильма "Социальная сеть"

В интервью The Guardian режиссёр Дэвид Финчер кратко упомянул возможное продолжение драмы «Социальная сеть».

Как отмечает постановщик, он уже обсуждал сиквел со сценаристом Аароном Соркиным.

«Мы с Аароном говорили об этом, но … куча проблем с этим», - заинтриговал публику Финчер.

Известно, что картина «Социальная сеть» вышла в 2010 году. Она рассказывала о создании социальной сети. В картине снимались Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк и другие артисты. В мировом кинопрокате лента заработала 225 миллионов долларов.

За работу в кресле сценариста Соркин получил «Оскар». Сам же Дэвид отмечал неоднократно, что проект «Социальная сеть» нуждается в сиквеле, но теперь, как кажется, Соркин своего все-таки добился.