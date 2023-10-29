Студия Universal работает над сиквелом «Черного телефона»

© Кадр из фильма "Черный телефон"

Студии Universal и Blimhouse запустили в разработку продолжение хоррора «Черный телефон». Новость об этом накануне сообщил портал Variety.

Релиз проекта запланирован на 27 июня 2025 года. Как отмечают продюсеры, сиквел способен «запустить жуткую новую франшизу». При этом, не ясно, вернется ли к роли маньяка Итан Хоук.

Оригинальная часть проекта вышла в 2022 году. Действие сюжетной линии переносит зрителя в 1970-е, а сам фильм рассказывал о похитителе детей Граббере и его очередной жертве – подростке Финни.