Киноосмысление культуры насилия: о чем сериал «Плакса»

После прорывного «Чучела» (1984) много воды утекло, агрессия подростковой среды выросла в разы. И вот этой неприятной, но, увы, актуальной теме посвящен сериал «Плакса» Андрея Силкина с Никой Жуковой в главной роли. Продюсирует вышедший на Wink сериал Никин отец — Сергей Жуков, тот самый, который «Руки вверх!». Суть сериала проста: у родителей финансовый кризис, после элитной школы девочка Маша оказывается в школе «обычной» и не приходится по душе одноклассникам. В общем, хорошая основа для травли.

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Обилие слез, жесткие сцены, грубость среды — да, это не легкое кино, не развлекаловка. Но для подростков ли оно? Отчасти. В большей степени, мне кажется, оно для взрослых — зачастую и не подозревающих, что их детей травят. Отсутствие диалога и, как следствие, доверия между ними и детьми приводит к трагедиям: далеко не все могут пройти через буллинг без потерь. Для героини «Плаксы» спасением становится музыка — ее обособленный мирок. Но это — фильм...

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Почитала отзывы на «Плаксу» и, в общем, порадовалась: в основном — положительные. Никто не называет сериал глубоким, но остросоциальным — да. Он не дает рецепта от буллинга, раздражает, огорчает, но заставляет думать, не говоря уже о сопереживаниях и эмпатии. А еще мне показалось, что его ругают меньше, чем тот же сериал «Школа» Валерии Гай-Германики в свое время. Тогда ей ханжески предъявляли претензии в «сгущении красок»: мол, у нас подростки и не пьют, и не курят, и слова грязные не произносят, и не жестоки вовсе. Но нежелание видеть проблему не позволяет ее исправить.

Кстати, именно за последнее время «Плакса» стала не единственной художественной работой на эту тему. Интересующимся, и в первую очередь педагогам, стоило бы посмотреть свеженький сериал «Лэйт Найт Скул». В нем языком подростков на экране впервые становится диалог.

Интересной работой можно назвать и сериал «Новенький» 2020 года — даже при том, что на него обрушился шквал критики: его называли бледной копией «Школы» и «13 причин почему» и почему-то «наезжали» на него из-за того, что сюжет сериала практически полностью повторял настоящую историю подростка из глубинки. Правда, сути именно этой претензии я, например, не поняла.

Как-то быстро был забыт и совершенно великолепный сериал Ивана Твердовского «Класс коррекции» — он о нашем ханжестве в том числе, и о теме толерантности и ее искреннем осмыслении и восприятии в обществе. Ну и нельзя упустить из виду потрясающую и уникальную в своем роде работу прошлого года — фильм «Я встретил тех, кто меня травил» Александра Мурашева.