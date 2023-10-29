Съёмки ремейка «Бегущего человека» от Эдгара Райта начнутся в 2024 году

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Он [Эдгар Райт] активно работает над сценарием с Майклом Бэколлом. И мы надеемся, что этот фильм — если все скрестят пальцы и удача будет сопутствовать нам — Эдгар начнёт снимать в следующем году.

Оригинальный фильм «Бегущий человек» вышел 1987 году и был снят по мотивам одноимённого произведения Стивена Кинга. Главную роль в картине исполнил Арнольд Шварценеггер.