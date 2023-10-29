Фильм «Иллюзия обмана 3» запущен в полноценное производство

Издание Screen Daily сообщило, что Lionsgate International запустила в полноценное производство фильм «Иллюзия обмана 3». На следующей недели компания начнёт продажу прав на прокат третьей части серии.

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К своим ролям вернутся Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступит Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»), а сценарий напишет Майкл Лессли («Кредо убийцы», «Макбет»).

Продюсерами ленты станут Алекс Курцман и Бобби Коэн. Подробности сюжета, сроки и дата выхода триквела пока не раскрываются.