Опубликовано еще несколько кадров из сериала «Блеск»

В новой сцене из криминального ромкома «Блеск» героиня Саши Бортич пытается сдать в ломбард драгоценное колье, ведь ей жизненно необходимы деньги на спасение отца. Вот только юную сотрудницу комиссионки не проведешь — та сразу понимает, что с этим украшением что-то нечисто.