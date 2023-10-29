Опубликовано еще несколько кадров из сериала «Блеск»
В новой сцене из криминального ромкома «Блеск» героиня Саши Бортич пытается сдать в ломбард драгоценное колье, ведь ей жизненно необходимы деньги на спасение отца. Вот только юную сотрудницу комиссионки не проведешь — та сразу понимает, что с этим украшением что-то нечисто.
В проекте приняли участие Саша Бортич, Кирилл Кяро, Лариса Долина, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Юлия Гаврилина, Алена Бабенко, Артур Бесчастный и многие другие.
Кадр из трейлера
Режиссером сериала стала Мария Агранович, шоураннером проекта — Маруся Трубникова. Продюсерами выступили Эльмира Айнулова и Мария Журомская. Все серии «Блеска» появятся на «Иви» уже в этом году.