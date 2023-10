Вышел фильм «Продавцы боли»: стоит ли его смотреть

Деятельность Insys легла в основу статьи Эвана Хьюза из The New York Times Magazine под названием Pain Hustlers (так в оригинале называется и фильм). В начале прошлого года Хьюз опубликовал на ту же тему книгу The Hard Sell: Crime and Punishment at an Opioid Startup. Оба текста в итоге послужили источником для сценария картины, написанного Уэллсом Тауэром.