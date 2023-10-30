Вышел фильм «Продавцы боли»: стоит ли его смотреть

На Netflix вышел фильм «Продавцы боли» — авантюрная трагикомедия по мотивам истории опиоидного кризиса от режиссера семи фильмов из вселенной Гарри Поттера Дэвида Йейтса.

«Лента.ру» рассказывает, каким получился фильм, главные роли в котором сыграли Эмили Блант и Крис Эванс.

Лайза Дрейк (Эмили Блант) — мать-одиночка на грани нервного срыва. Жить не на что, с работы в стриптиз-клубе скоро выгонят, дочь отстранили от уроков за устроенный пожар. На этом фоне Лайза знакомится на работе с Питом Бреннером (Крис Эванс) — крикливым менеджером, который сначала рассказывает за баром истории про папу, а напившись, приглашает стриптизершу на работу. Визитка Пита так и осталась бы лежать в кошельке Лайзы, однако обстоятельства толкают ее на крайние меры.

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Подделав вместе с Питом резюме (Дрейк толком не доучилась даже в школе), она устраивается в компанию Zanna. Тут же выясняется, что внешне респектабельная фармацевтическая фирма вот-вот обанкротится. Причина — в невозможности продвинуть изобретенный главой Zanna Джеком Нилом (Энди Гарсиа) препарат «Лонафен», эффективно облегчающий боли онкологических больных на последней стадии. Лайзу берут в компанию продажником, и очень скоро она придумывает устраивать для врачей, не желающих пока выписывать «Лонафен», бравурные семинары с блэкджеком и секс-работницами. Ноу-хау Дрейк продвигает компанию к господству на рынке, но вместе с тем растут и противозаконные соблазны.

Опиоидный кризис — хит сезона на Netflix. Во всяком случае, «Продавцы боли» — это уже третий проект сервиса, выходящий за последние месяцы. Первым был «Побочный эффект: Смерть» Питера Берга с Мэттью Бродериком в роли Ричарда Саклера — главы компании Purdue Pharma, ответственной за распространение оксиконтина. Буквально только что эта же тема подверглась фантазийному осмыслению Майком Флэнеганом в «Падении дома Ашеров».

Для своего последнего проекта в рамках сотрудничества с сервисом Флэнеган не только переосмыслил наследие Эдгара По, но и сделал героев владельцами фармацевтической империи, сколотившими состояние на торговле опиоидами. Именно оксиконтин считается главной причиной захлестнувшей Америку эпидемии, однако лавинообразному повышению смертности способствовали и другие опасные препараты. Одним из них был анальгетик Subsys, действующим веществом которого является фентанил. Производством занималась компания Insys, в 2020-м ее глава Джон Капур и большая часть высшего менеджмента получили тюремные сроки.

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Деятельность Insys легла в основу статьи Эвана Хьюза из The New York Times Magazine под названием Pain Hustlers (так в оригинале называется и фильм). В начале прошлого года Хьюз опубликовал на ту же тему книгу The Hard Sell: Crime and Punishment at an Opioid Startup. Оба текста в итоге послужили источником для сценария картины, написанного Уэллсом Тауэром.

Преступники из мира большой фармы кратковременно стали новыми любимыми антигероями в кино и на телевидении.

Началось все с позапрошлогодней «Ломки» Дэнни Стронга и Барри Левинсона, продолжилось «Преступлением века» от документалиста-классика Алекса Гибни. Теперь эстафету подхватили игровые проекты, но зрители и критики, судя по всему, быстро устали от новой острой темы. «Продавцов боли», в частности, ругают за легкомысленность и предсказуемость. У выбранного предмета, при всей болезненности проблематики, действительно оказалось совсем немного углов для драматургического осмысления.

Однако интерес режиссера Дэвида Йейтса к такой истории совершенно понятен. После семи фильмов вселенной Гарри Поттера, постановщику нужен был проект, который мог показать, что он способен не только на экранизации книг Джоан Роулинг. По иронии судьбы, таким фильмом оказалось очередное жизнеописание фантастических тварей — что ж, Йейтс в этой области действительно своего рода эксперт. В схожем положении находится и одна из двух главных звезд картины — Крис Эванс. После освобождения из кабалы Marvel Крис более или менее успешно пытается показать себя характерным актером. Лучшим из постмарвеловских проектов Эванса был, пожалуй, сериал «Защищая Джейкоба», но в этом смурном финчеровском триллере внимание на себя забирал отец героя в исполнении Дж. К. Симмонса. Самой яркой работой актера стал эксцентричный негодяй из первой части «Достать ножи». Примерно в этом же направлении он развивает карьеру и в «Продавцах боли».

С зарубежными критиками, поливавшими фильм Йейтса после премьеры в Торонто, отчасти можно согласиться: у картины действительно довольно предсказуемая структура. Вступление, в котором Лайза Дрейк многообещающе выходит на подиум в стриптиз-баре, обещает то ли «Красотку», то ли «Шоугёлз».

И первый час из двух — действительно своего рода история Золушки, стремительно взлетающей по корпоративной лестнице. Помогают ей, впрочем, не добрые феи, а безопасная до поры беспринципность, смекалка и базовые актерские способности. Несколько раз «Продавцы боли» невзначай указывают на то, что без Лайзы стремительный взлет компании Zanna был бы невозможен. Это придает мятущейся и давящей зрителю на жалость героине некоторую амбивалентность. Во всяком случае, такого эффекта от этой роли добивается Эмили Блант, которая, судя по последним работам (среди них, напомним, «Оппенгеймер»), решила стать Мерил Стрип своего поколения. К своей цели Эмили идет уверенно и достойно, осталось только дождаться сценария, чуть меньше связанного с набившей оскомину конъюнктурой.

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Еще один актер, получивший в фильме лучшую роль за годы, — Энди Гарсиа, который в последние годы доигрался даже до «Неудержимых 4». Спятивший миллиардер Джек Нил в «Продавцах боли» — третий центр тяжести, спасающий фильм во второй половине, когда сюжет нудновато толкает героев к неминуемой, сообразно жанру и реальности, расплате. Именно здесь на помощь Йейтсу приходит дикий мужчина Гарсиа, который заставляет сотрудников ходить по офису в бахилах и намекающий на то, что смерть дочери может стать для Лайзы источником достижения поставленных целей.

Если оставить за скобками неудачное время выхода, «Продавцы боли» с точки зрения ритма и энергии выглядят фантазией на тему «Волка с Уолл-стрит» с женщиной в центре композиции. Вместо угрюмого разоблачения недобросовестных дельцов Йейтс сделал ставку на легкость и человечность. Он снял бойкий и по-хорошему дикий фильм — во всяком случае, рэперский номер Криса Эванса в костюме флакончика «Лонафена» выветрится из памяти зрителей нескоро. Социальная нагрузка здесь растворена в резком монтаже и тщательно спланированных рывках оператора Джорджа Ричмонда («Главный герой»). И в таком виде она с какой-то стороны усваивается легче и лучше.