Космонавт Кикина согласилась сняться в возможном продолжении "Вызова"

Космонавт Анна Кикина сообщила, что не против сняться в возможном продолжении фильма "Вызов". Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

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По ее словам, она бы с удовольствием приняла участие в съемках фильма, если эта целевая задача будет сопрягаться с ее профессиональной деятельностью и не будет мешать основной работе. Р

анее сообщалось, что фильм "Вызов" стал первым кинопроектом в РФ, который собрал свыше двух миллиардов рублей вне новогоднего проката.

До этого генеральный директор Первого канала Константин Эрнст допустил, что фильм "Вызов" может получить вторую часть.